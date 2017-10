Le COC demande des sanctions «immédiates» contre la Russie

À la suite d’une rencontre de son conseil d’administration, la fin de semaine dernière, le Comité olympique canadien (COC) a une fois de plus demandé jeudi au Comité international olympique (CIO) d’imposer des sanctions immédiates et significatives au Comité olympique russe (COR) ainsi qu’aux dirigeants sportifs et aux athlètes de Russie, conformément aux conclusions du rapport McLaren sur le dopage systémique appuyé par l’État.

«Nous reconnaissons et nous applaudissons le travail réalisé par le CIO, notamment par les deux commissions présidées par Samuel Schmid et Denis Oswald, qui enquêtent sur cette question, a déclaré par communiqué la présidente du COC, Tricia Smith. Toutefois, le travail est fastidieux et nécessite du temps. Si les conclusions des commissions ne sont pas imminentes, nous demandons que des mesures provisoires soient adoptées, notamment des suspensions, afin de protéger l’intégrité des Jeux olympiques d’hiver qui démarrent dans seulement 112 jours.»

«Le Mouvement olympique repose sur le respect des règles. En appui au CIO, le COC est pleinement engagé à l’égard d’un sport propre et éthique et croit fermement qu’aucun pays, aucun sport, ni aucune personne impliqués dans le dopage n’ont leur place dans le Mouvement olympique.

«Ces types d’actions minent les principes fondateurs du Mouvement olympique. Nous invitons donc la direction du CIO à adopter ces mesures afin de garantir l’intégrité du sport international.» - Tricia Smith, présidente du COC

Le COC est d’avis que le CIO, tous les comités nationaux olympiques et toutes les fédérations internationales doivent «envoyer un message percutant au monde entier.»

Dans les derniers jours, 17 agences nationales antidopage ont réclamé jeudi l'exclusion de la Russie des prochains Jeux olympiques 2018 de Pyeongchang, du 9 au 25 février en Corée du Sud, en raison de son implication dans «l'un des plus grands scandales de dopage dans l'histoire du sport».

Dans un communiqué publié à l'issue d'une réunion de deux jours à Denver (Colorado), les responsables des agence, dont les États-Unis, la France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne, ont estimé que «les JO 2018 étaient menacés par une crise du dopage».

La Russie a mis en place un système de dopage d'État, comme l'a révélé le rapport McLaren, ce qui avait conduit certaines fédérations internationales à priver les sportifs russes des JO 2016 de Rio.

Le Comité international paralympique (IPC), qui avait privé tous les sportifs russes des Jeux paralympiques 2016, a annoncé mercredi que les sportifs paralympiques russes sont autorisés à disputer certaines épreuves qualificatives pour les JO 2018 sous drapeau neutre, tout en maintenant la suspension de la Russie au moins jusqu'en novembre.