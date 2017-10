La formation de la LHJMQ à la Série Canada-Russie

La Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), a annoncé jeudi la composition de son équipe d’étoiles qui affrontera la formation de la Russie lors de la Série Canada-Russie CIBC 2017.

Les Islanders de Charlottetown vont accueillir la cinquième partie de la série qui sera présentée au Eastlink Centre le mardi 14 novembre, alors que les Wildcats vont recevoir la dernière confrontation au Colisée de Moncton le jeudi 16 novembre.

Les partisans de hockey de Charlottetown et de Moncton auront la chance de voir évoluer des espoirs de la LNH, dont 11 des joueurs sélectionnés au dernier encan du circuit Bettman à Chicago en juin dernier et à Buffalo l’an dernier.

L’équipe de la LHJMQ va aligner des joueurs choisis dans les deux premières rondes, alors que Pierre-Olivier Joseph (Coyotes de l’Arizona, 1e tour, no 23), Maxime Comtois (Ducks Anaheim, 2e tour, no 50), Zachary Lauzon (Penguins de Pittsburgh, 2e tour, no 51) et Antoine Morand (Ducks, 2e tour, no 60) sont fin prêts à sauter sur la patinoire en novembre pour démontrer l’étendue de leur talent.

La formation inclut également de talentueux espoirs en vue du prochain repêchage de la LNH, alors que Jared McIsaac (Mooseheads de Halifax), Noah Dobson (Titan d’Acadie-Bathurst), Benoit-Olivier Groulx (Mooseheads) et Joe Veleno (Sea Dogs de Saint-Jean) prendront d’assaut la glace à Charlottetown et Moncton pour affronter la Russie.

Les trois ligues de la Ligue canadienne de hockey (LCH) ont sélectionné un comité qui a travaillé de concert avec Hockey Canada pour sélectionner les joueurs. Au total, c’est 24 joueurs qui ont été sélectionnés du côté de la LHJMQ.

La Ligue de l’Ouest présentera (WHL) les parties 1 et 2, alors que la Ligue de l’Ontario (OHL) sera l’hôte des rencontres 3 et 4 de la série. L’ensemble des six matchs seront diffusés à l’échelle nationale sur les réseaux Sportsnet et TVA Sports.

La formation de la LHJMQ



ATTAQUANTS

Peter Abbandonato (Huskies de Rouyn-Noranda)

Drake Batherson (Screaming Eagles de Cap-Breton, Sénateurs d'Ottawa)

Shawn Boudrias (Olympiques de Gatineau)

Maxime Comtois (Tigres de Victoriaville, Ducks d'Anaheim)

Mika Cyr (Wildcats de Moncton)

Pierre-Luc Dubois (Armada de Blainville-Boisbriand, Blue Jackets de Columbus)*

Arnaud Durandeau (Mooseheads de Halifax, Islanders de New York)

Benoit-Olivier Groulx (Mooseheads de Halifax)

Nicolas Guay (Voltigeurs de Drummondville)

Rafaël Harvey-Pinard (Huskies de Rouyn-Noranda)

Pascal Laberge (Tigres de Victoriaville, Flyers de Philadelphie)

Antoine Morand (Titan d’Acadie-Bathurst, Ducks d'Anaheim)

Joël Teasdale (Armada de Blainville-Boisbriand)

Joseph Veleno (Sea Dogs de Saint-Jean)



DÉFENSEURS

Simon Benoît (Cataractes de Shawinigan)

Jocktan Chainey (Mooseheads de Halifax, Devils du New Jersey)

Antoine Crête-Belzile (Armada de Blainville-Boisbriand)

Noah Dobson (Titan d’Acadie-Bathurst)

Samuel Girard (Cataractes de Shawinigan, Predators de Nashville)*

Pierre-Olivier Joseph (Islanders de Charlottetown, Coyotes de l'Arizona)

Zachary Lauzon (Huskies de Rouyn-Noranda, Penguins de Pittsburgh)

Jared McIsaac (Mooseheads de Halifax)



GARDIENS

Evan Fitzpatrick (Phoenix de Sherbrooke, Blues de St. Louis)

Samuel Harvey (Huskies de Rouyn-Noranda)

*Dénote un joueur qui évolue dans la LNH en date du 19 octobre 2017.