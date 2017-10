Si ce n’est pas au Texas, ce sera au Mexique la semaine prochaine. Lewis Hamilton se présente à Austin avec la ferme intention d’y remporter une quatrième victoire consécutive, ce qui lui assurerait, peut-être, le Championnat du monde.

Mais s’il n’y parvient pas, il pourra le confirmer la semaine prochaine au Mexique.

Les déboires de son grand rival Sebastian Vettel et de Ferrari lui ont facilité la tâche au cours des trois dernières courses, de sorte que les espoirs de l’Allemand de le déloger du premier rang sont pratiquement nuls.

Tensions raciales

Néanmoins, Hamilton n’a pas voulu parler vendredi de ce quatrième titre qui, à moins d’une catastrophe, n’est qu’une formalité.

«Je suis ici pour gagner, a-t-il déclaré en conférence de presse. C’est plutôt stupide de parler de championnat. Nous ne sommes pas rendus là. C’est d’autant plus important avec tout ce qui s’est passé récemment aux États-Unis», a-t-il renchéri.

Le pilote de l’écurie Mercedes a aussi fait allusion aux tensions raciales et à la démarche de sportifs de haut niveau qui choisissent de mettre un genou à terre pendant l’interprétation de l’hymne national américain.

«J’ai beaucoup de connaissances ici, des gens de race noire ou blanche, a-t-il relaté. Je suis parfaitement au courant de ce qui se passe et j’ai mon opinion à ce sujet. Ce sont des gestes que je respecte. Mais dans mon cas, je n’ai rien prévu de spécial.»

Deux scénarios s’offrent à Hamilton pour qu’il soit couronné champion du monde dimanche: il remporte la course à Austin et Vettel est exclu des cinq premiers à l’arrivée ou il termine deuxième et son rival ne fait pas mieux que neuvième.

«Un week-end à oublier»

Lance Stroll, pour sa part, garde un mauvais souvenir de sa participation au récent Grand Prix du Japon, il y a deux semaines.

«C’était un week-end à oublier, a fait savoir le jeune pilote québécois. Je compte me racheter à Austin où je pense que notre voiture sera compétitive surtout dans les sections rapides du tracé.»

Victime d’une crevaison, Stroll a été contraint à l’abandon à Suzuka, ce qui l’a empêché d’inscrire des points au tableau pour une quatrième course consécutive.

Celui qui célébrera ses 19 ans la semaine prochaine n’a jamais disputé une compétition de courses automobiles à Austin, mais il connaît le circuit pour y avoir tourné à l’occasion d’essais privés il y a quelques mois à bord de la Williams FW 36 datant de l’année 2014.

«C’est une piste exigeante, mais plaisante à défier», a-t-il conclu.