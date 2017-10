François Beauchemin : «C’est certain que j’aurais pu les aider»

Lorsque l’Avalanche du Colorado a racheté son contrat, le défenseur François Beauchemin se demandait si une équipe solliciterait ses services.

Après un séjour de deux ans à Denver, le Sorelois a finalement reçu un coup de fil de Bob Murray, le directeur général des Ducks, qui l’a rapatrié pour un troisième séjour à Anaheim.

Aurait-il aimé revenir avec le Tricolore, équipe qui l’a repêché en 1998, pour faire sa tournée d’adieu? Poser la question, c’est y répondre. Mais il ne s’est fait aucune attente pendant la saison morte et Marc Bergevin lui a préféré Marc Streit, qui a depuis quitté le giron du Bleu-blanc-rouge.

«Peut-être qu’ils voulaient plus d’attaque avec Mark Streit, je ne sais pas», a laissé tomber le vétéran de 37 ans, jeudi, à la veille du match entre les deux équipes en Californie.

«Quand mon contrat a été racheté au Colorado, je ne me suis pas dit ‘j’espère que telle équipe appelle’, je n’étais pas certain qu’une équipe allait appeler. La ligue a rajeuni et on ne se cachera pas que j’ai 37 ans et qu’il n’y en a aucun de mon âge dans la LNH.»

Reste que Beauchemin est un rouage important à la ligne bleue des Ducks avec une moyenne d’utilisation de 19 :11 par rencontre et ses 13 mises en échec représentent le deuxième meilleur total chez les arrières de l’équipe.

«C’est certain que j’aurais pu les aider, mais je vais aider les Ducks et ce sera très correct.»

Lorsque les journalistes lui ont rappelé que sa présence profiterait bien aux décevants Canadiens (1-5-1), le défenseur de 5 pi 11 po s’est montré humble.

«Peut-être, mais on a de l’ouvrage ici aussi. On n’a pas vraiment un meilleur début de saison. On a des blessés majeurs et on a de la difficulté à marquer des buts.»

Ci-dessus, écoutez l’entrevue avec François Beauchemin dans la vidéo.