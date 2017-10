Changement à la direction sportive de l'Université Laval

Le contrat du directeur des sports de l'Université Laval Christian Gagnon n'est pas renouvelé, a appris TVA Sports jeudi.

Gagnon était en poste depuis 2012, quad il avait succédé à Gilles D'Amboise, parti à la retraite. C'est Julie Dionne qui assumera l'intérim, elle qui était directrice adjointe.

Avant de chapeauter les activités sportives étudiantes à Québec, dont celles du Rouge et Or de l’Université Laval au football universitaire du Réseau de sport étudiant du Québec (RSEQ) Gagnon était directeur du Service du sport et de l'activité physique à l'Université de Sherbrooke.

Dionne est responsable du programme d’excellence sportive de l’Université Laval depuis 2016. Précédemment, elle avait été la directrice général du RSEQ dans la région de Québec et Chaudière-Appalaches.

L’ancienne basketteuse du Rouge et Or (1997 à 2002) à été entraîneuse dans cette discipline au niveau collégial AAA à Ste-Foy.