Un capitaine inquiet

Max Pacioretty sait qu’il ne joue pas bien. Il n’a marqué qu’un petit but et il n’a toujours pas obtenu de mention d’aide à ses sept premières sorties. À l’image du Canadien de Montréal qui connaît son pire début de saison depuis la saison 1941-1942, le capitaine vit un faux départ.

Pacioretty a l’honnêteté et le courage de le reconnaître. Il doit en faire plus. Il devrait transporter l’équipe en partie sur ses épaules, mais il n’y parvient pas.

«Je dois me soucier de mon jeu en ce moment, a dit l’Américain de 28 ans, jeudi, à la veille de la rencontre contre les Ducks d’Anaheim au Honda Center. Je cherche des façons d’aider l’équipe. J’ai besoin de retrouver mon jeu. Je pense beaucoup trop sur la glace. C’est un problème. J’ai l’impression que je patine dans la boue et d’être tout seul sur mon île. C’est ça qui arrive quand tu te poses trop de questions.»

«Comme trio, nous aurons besoin de fermer nos cerveaux et de jouer plus avec nos instincts, a-t-il continué. Je sais que j’aide l’équipe en marquant des buts et en produisant de l’attaque. Les chiffres ne sont pas là en ce moment. J’en prends la responsabilité. Mais on ne me fera pas de cadeau. Je devrai m’en sortir. Quand tu traverses une période creuse, tu dois souvent revenir à la base. Je chercherai à aider l’équipe dans d’autres aspects. Avec cette mentalité, tu finis par débloquer.»

Typique d’un marqueur

Pacioretty n’est pas différent des autres marqueurs dans la Ligue nationale. Il produit par séquences. L’an dernier, le numéro 67 n’avait touché la cible qu’à deux reprises après 14 rencontres. Il y avait un vent de panique par rapport à sa production. Il a trouvé une façon de se ressaisir pour terminer l’année avec 35 buts. Il a atteint le plateau des 30 filets pour une quatrième année d’affilée et une cinquième fois depuis ses débuts dans la grande ligue.

«Oui, il a l’expérience, mais il peut quand même traverser des périodes sombres, a rappelé Jonathan Drouin. Nous avons un mauvais départ. Mais le problème ne repose pas uniquement sur Max et moi, c’est une question d’équipe. Nous forçons parfois trop les jeux et nous faisons des erreurs coûteuses.»

Une complicité à venir

Avant le premier match de la saison, il y avait de grands espoirs pour le duo de Drouin et Pacioretty. On croyait qu’un marqueur comme Pacioretty ferait des malheurs avec un fabricant de jeu comme Drouin. Cette magie n’est toujours pas présente.

«Nous sommes frustrés, nous voudrions en faire plus, a reconnu Pacioretty. Après le premier match à Buffalo, nous parlions d’une grande complicité entre nous. Je restais un peu sur les freins en disant que c’était juste un match. Je savais qu’il y aurait des périodes plus difficiles. La complicité vient avec le temps. Nous avons vu des étincelles lors des premières rencontres, mais pas trop dernièrement.»

«On dirait que la complicité n’est pas là en ce moment, mais je reste confiant, a renchéri Drouin. À cinq contre cinq, tu ne mises pas uniquement sur deux joueurs. Quand les cinq joueurs seront sur la même longueur d’onde, nous obtiendrons des résultats. Il faut rester patient.»

L’entraîneur-chef Claude Julien a refusé de dire s’il modifierait son premier trio face aux Ducks. Au dernier match à Los Angeles, Alex Galchenyuk a reçu une première audition à l’aile droite du 67 et du 92.

Pacioretty aimerait bien voir l’expérience se répéter.

«Notre trio a connu une rencontre difficile, a-t-il admis. On parle de chimie, mais tu ne peux pas juger un trio après une seule rencontre. Nous devrons trouver une façon de nous placer sur le bon chemin. Alex a une bonne vision, il peut fabriquer des jeux. Nous sommes trois joueurs susceptibles de créer des jeux. Il n’y a pas une recette magique. Nous devrons chacun faire notre boulot sur la glace.»