Cette semaine dans l’univers de la WWE: retour après 19 ans!

Amateurs de lutte, fans de la WWE, mon nom est Patric Laprade et je suis le co-animateur de l’émission WWE Raw sur les ondes de TVA Sports. En plus de mes fonctions de descripteur, il me fera plaisir chaque semaine de vous guider à travers l'univers de la WWE.

Sur nos ondes, nous vous présentons les meilleurs moments de Raw, toutefois, la programmation de la WWE a beaucoup changé en 19 ans et elle est bien plus diversifiée qu’avant. On y retrouve SmackDown Live, 205 Live, NXT et sans compter tous les événements spéciaux sur la chaîne de la WWE.

Le TVASports.ca deviendra la référence pour les amateurs de la WWE et c'est donc tous les vendredis que je vous ferai un résumé de la semaine, accompagné de photos et de vidéos. Bref, tout ce que vous avez besoin de savoir sur le produit télévisuel de la WWE.

De plus, une fois par mois, je vous proposerai un profil d’un ancien lutteur québécois qui a performé pour la WWE au cours de sa carrière, accompagné de quelques éphémérides. Finalement, lorsque l’occasion s’y présentera, je publierai une chronique spéciale sur un sujet d’actualité ou historique.

Mais pour débuter, je vous propose en introduction de ma chronique de demain, plus de détails sur cette programmation télévisuelle.

L’émission-phare de la WWE, présentée originalement les lundis pour une durée de trois heures. Les meilleurs moments en condensé d’une heure vous sont présentés à TVA Sports tous les mercredis soirs après Dave Morissette en direct.

Champion Universel : Brock Lesnar

: Brock Lesnar Champion Intercontinental : Le Miz

: Le Miz Champions par équipe : Le Shield (Seth Rollins et Dean Ambrose)

: Le Shield (Seth Rollins et Dean Ambrose) Championne féminine : Alexa Bliss

: Alexa Bliss Commissaire : Stephanie McMahon

: Stephanie McMahon Directeur général : Kurt Angle

L’émission d’une durée de deux heures a sa propre formation de lutteurs et lutteuses, qui diffère de celui de Raw. Elle a aussi ses propres champions. C’est l’émission où se retrouvent les Québécois Kevin Owens et Sami Zayn.

Champion WWE : Jinder Mahal

: Jinder Mahal Champion des États-Unis : Baron Corbin

: Baron Corbin Champion par équipe : The Usos (Jey et Jimmy)

: The Usos (Jey et Jimmy) Championne féminine : Natalya

: Natalya Commissaire : Shane McMahon

: Shane McMahon Directeur général : Daniel Bryan

L’émission d’une durée d’une heure et diffusée sur la chaîne de la WWE ne présente que des lutteurs pesant 205 livres et moins, communément appelée la division des mi-lourds (Cruiserweight). Des combats de cette division sont aussi diffusés à Raw.

Champion mi-lourds : Kalisto

C’est ici qu’on peut apprécier le futur et la relève de la WWE. L’émission, d’une durée d’une heure, est diffusée sur la chaîne de la WWE. Plusieurs vedettes actuelles ont passé par NXT avant de graduer à la WWE.

NXT : Drew McIntyre

: Drew McIntyre Par équipe : Sanity (Alexander Wolfe et Eric Young)

: Sanity (Alexander Wolfe et Eric Young) Féminine : titre vacant

Événements spéciaux

Notamment, il s’agit des événements anciennement diffusés à la télé à la carte (PPV), mais maintenant principalement diffusés sur la chaîne de la WWE. On parle ici entre autres du Royal Rumble, de WrestleMania, de Summer Slam et du Survivor Series, mais aussi de plusieurs autres, alors qu’à chaque mois, les émissions Raw et SmackDown Live présentent leur propre événement. Également, quatre ou cinq fois par année, un événement spécial appelé TakeOver est présenté par NXT.

Chaîne de la WWE (WWE Network)

Il s’agit d’une chaîne payante, disponible via Vidéotron, qui présente tous les événements spéciaux de la WWE (disponibles également en français), NXT, 205 Live ainsi qu’une multitude d’émissions originales. Pour les nostalgiques, plusieurs anciens événements de la WWE, de la WCW, de l’ECW, de l’AWA et bien plus encore sont également disponibles sur la plate-forme web de la chaîne.

C’est donc un rendez-vous demain, vendredi, pour la première chronique de Cette semaine dans l’univers de la WWE.

