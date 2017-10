Ça ne s’améliore pas pour les Rangers

L’attaquant John Tavares a inscrit le but décisif en fusillade, jeudi au Madison Square Garden, dans une victoire de 4-3 des Islanders aux dépens des Rangers.

Conséquemment, la troupe de l’entraîneur-chef Alain Vigneault a subi un deuxième revers consécutif en temps supplémentaire devant ses partisans, elle qui avait plié l’échine 5-4 en prolongation contre les Penguins de Pittsburgh, mardi. Également, elle affiche un piètre dossier de 1-5-2, ce qui lui vaut l’avant-dernier rang de l’Association de l’Est. Les Blueshirts revendiquent quatre points, soit un de plus que le Canadien de Montréal.

Les Islanders détenaient une avance de 3-1 après 40 minutes de jeu, notamment grâce à Mathew Barzal, qui a marqué son premier but dans la Ligue nationale tôt au deuxième engagement. Il a effectué une descente hors l’aile à la droite du gardien Henrik Lundqvist avant de faufiler le disque derrière le Suédois qui a mal couvert son angle.

Pour leur part, Anders Lee et Brock Nelson ont fait bouger les cordages au tiers initial. Auteur d’un but lors de la séance d’échappées, Jordan Eberle a obtenu une mention d’aide, tout comme Andrew Ladd et Josh Bailey. Tavares a été blanchi malgré quatre lancers.

L’ancien porte-couleurs du Canadien de Montréal Jaroslav Halak a effectué 38 arrêts. En tirs de barrage, il a eu le meilleur sur David Desharnais pour assurer le triomphe de son club.

Les vainqueurs affichent un dossier de 3-3-1 cette saison.

Desharnais marque encore

D’ailleurs, Desharnais a touché la cible dans un deuxième duel de suite quand il a dévié le lancer des poignets du défenseur Kevin Shattenkirk en première période, le disque passant par-dessus l’épaule de Halak.

Au troisième vingt, Mats Zuccarello et Kevin Hayes – celui-ci avec environ six minutes à écouler – ont compté pour créer l’égalité 3-3. Ryan McDonagh a ajouté une aide. Lundqvist a stoppé 35 tirs. Les Rangers n’ont eu droit qu’à un avantage numérique.