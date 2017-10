Un doublé de Teravainen fait la différence

Teuvo Teravainen a marqué deux fois dès le début de la première période, mardi soir, et les Hurricanes l’ont finalement emporté 5-3 contre les Oilers.

Jordan Staal s’est aussi distingué dans la victoire avec une récolte d’un but et trois aides, alors que Jaccob Slavin et Elias Lindholm ont également marqué pour les vainqueurs.

La réplique des Oilers est venue de Milan Lucic, Mark Letestu et Ryan Strome.

Littéralement bombardé par les Oilers, le gardien Cam Ward a réalisé 48 arrêts devant la cage des ‘Canes.

À l’autre bout de la patinoire, Laurent Brossoit a repoussé 16 rondelles.