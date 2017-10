Un ancien coéquipier de Matthews avec les Remparts

Ancien coéquipier d’Auston Matthews au sein du programme national de développement américain, l’attaquant Luke Kirwan s’amène avec les Remparts à titre de joueur autonome, a annoncé l’équipe avant le match de mercredi soir contre les Voltigeurs.

Âgé de 20 ans, Kirwan a jadis été considéré comme l’un des espoirs de premier plan pour la séance de sélection de la Ligue nationale de hockey (LNH) de 2016. C’était au printemps 2014. Le natif de DeWitt, dans l’État de New York, venait alors de compiler d’impressionnantes statistiques de 29 buts et 28 aides en 54 rencontres avec le programme américain des moins de 17 ans, la même formation pour laquelle évoluait la vedette des Maple Leafs de Toronto.

«Je l’ai vu jouer plus jeune avec l’équipe américaine et je le connais de ce temps-là. Je ne l’ai pas revu depuis qu’il est dans la Ligue junior de l'Ontario (OHL), mais on a écouté des matchs quand on a su qu’il pouvait être disponible», a expliqué le grand patron des opérations hockey des Remparts, Philippe Boucher.

C’est un gros bonhomme, qui a un bon coup de patin et un bon lancer. C’était l’un des bons joueurs du programme américain, et si on peut relancer sa carrière, c’est tant mieux. C’est un jeune qui a beaucoup de talent. Il a besoin d’une chance et de confiance.»

Séjour en dents de scie en Ontario

Les choses se sont en effet corsées quand il a fait son entrée dans la OHL. Choix de deuxième tour du Storm de Guelph, l’ailier gauche au gabarit imposant (6 pi 2 po et 220 lb) a porté l’uniforme des équipes de Windsor et de Flint au cours des trois dernières campagnes, où ses chiffres ont été moins ronflants. En 155 parties, l’Américain a inscrit 31 buts et 26 aides, pour 57 points.

Victime d’une commotion cérébrale l’an dernier, Kirwan a été limité à 31 matchs au cours desquels il a tout de même eu le temps de récolter 14 buts et 22 points. Les Remparts ont pu mettre le grappin dessus après qu’il ait été ignoré par les équipes de l’OHL au ballottage.

«On travaillait là-dessus depuis longtemps. On avait entendu dire, il y a quelques semaines, que le joueur serait disponible. On en avait à Barclay Branch [DG à Flint] à savoir si le joueur avait un intérêt à venir. Ils l’ont mis au ballottage en Ontario. J’ai fait ma "job" sans l’ébruiter», a renchéri Boucher, précisant que les derniers détails se sont réglés mardi soir.

Du déjà-vu

Boucher n’en est pas à sa première tentative de coup d’éclat. À l’automne 2015, son flair lui avait permis de dénicher Charley Graaskamp, un patineur du Wisconsin dont la carrière vivotait en Ontario. Son acquisition s’est avérée payante avec ses 24 points en 25 matchs, avant d’être cédée aux Voltigeurs.