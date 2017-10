Trois pilotes candidats chez Williams l'an prochain

Qui sera le coéquipier de Lance Stroll chez Williams l’an prochain en Formule 1?



Alors que la plupart des équipes ont déjà confirmé leurs pilotes pour la saison 2018, l’écurie britannique tarde toujours à dévoiler l’identité de celui qui héritera du deuxième baquet aux côtés du jeune Québécois Lance Stroll.

Outre Felipe Massa, qui souhaite revenir pour la cinquième année d’affilée chez Williams, Robert Kubica, Paul di Resta et Pascal Wehrlein figurent sur la courte liste des candidats potentiels.

Selon toute vraisemblance, Kubica, 32 ans, serait actuellement le mieux placé pour décrocher le volant, même si le Polonais est absent des circuits de F1 depuis un peu plus de six ans, après avoir été victime d’un sérieux accident dans une épreuve de rallye en Italie et où il a failli perdre l’usage du bras droit.

Deux séances d’essais privés

Kubica a remporté sa seule victoire en F1 à Montréal en 2008. Un auparavant, toujours au circuit Gilles-Villeneuve, il avait été victime d’une terrible embardée dont il était sorti miraculeusement indemne.

Les rumeurs ne cessent de s’intensifier au sujet de Kubica, qui vient de conclure des séances d’essai «prometteuses», dit-on, à Silverstone la semaine dernière, puis à Budapest mardi, à bord de la FW36 de l’année 2014.

Le même traitement a été réservé au troisième pilote de l’équipe, Paul di Resta, qui souhaite lui aussi revenir à temps plein en F1. Il a pris mercredi le relais de Kubica à Budapest.

Quant à Massa, qu’on avait foutu à la porte à la fin de 2016 pour laisser la place à Stroll, puis réembauché pour combler le départ de Valtteri Bottas (parti chez Mercedes à la suite de la retraite inattendue de Nico Rosberg), il ne demanderait pas mieux que de rester chez Williams.

«Une erreur»

Le vétéran brésilien, qui s’est montré rapide cette saison, du moins plus que son jeune coéquipier, aurait d’ailleurs déclaré à des journalistes de son pays que «Williams ferait une erreur de ne pas me garder».

Nul doute que de voir d’autres pilotes convoiter son volant et de les voir participer à des essais privés est loin de l’enchanter. D’autant plus que di Resta, qui avait remplacé Massa en Hongrie en juillet, parce que malade, a été plutôt mauvais.

Enfin, il est peu sérieux de croire que Wehrlein pourrait dénicher ce volant.

Pour maintenir sa progression, Stroll a non seulement encore besoin d’un pilote expérimenté pour le soutenir, mais le commanditaire de Williams, Martini (une marque d’alcool) exigerait qu’un des deux pilotes de l’équipe soit âgé d’au moins 25 ans.

Or, l’Allemand célébrera jeudi ses 23 ans.

En bref

Carlos Sainz fils arborera fièrement son nouvel uniforme de course de l’écurie Renault, qui l’a embauché pour disputer les quatre derniers Grands Prix de 2017 et toute la saison prochaine en remplacement du Britannique Jolyon Palmer.

L’ex-volant de Sainz chez Toro Rosso sera confié à Brendon Hartley pour le seul Grand Prix des États-Unis, ce week-end à Austin, alors que le Français Pierre Gasly, retenu à Suzuka pour une course de la série Super Formula dont il pourrait remporter le titre, sera de retour au Mexique la semaine prochaine.

Hartley, 27 ans, deviendra le neuvième pilote néo-zélandais et le premier depuis Mike Thackwell en 1984 à disputer un Grand Prix de F1.