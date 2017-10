Soir de première à TVA Sports

Grande première de la lutte WWE sur les ondes de TVA Sports, ce soir, après l’émission «Dave Morissette en Direct ».

Les amateurs de lutte seront au soin de Patric Laprade, un grand spécialiste de lutte au Québec pour cette première diffusion. Il assurera la description des combats, épaulé par Kevin Raphael à l’analyse.

Le premier gala signe le début d’une collaboration de plusieurs années entre TVA Sports et la WWE.

S’ils réussissent à transmettre à l’écran une once leur passion pour la lutte, Laprade et Raphael n’auront aucune difficulté à plaire aux amateurs. Les connaissances de Laprade serviront certainement à combler les plus nostalgiques, lui qui ne s’empêchera pas de faire quelques clins d’œil au passé.