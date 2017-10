Robert Wickens rejoint James Hinchcliffe

Après avoir participé à la série allemande DTM à temps plein pendant six ans, Robert Wickens revient courir en Amérique du Nord.

Le pilote originaire de Guelph, jadis un espoir canadien de la Formule 1, a été recruté par l’écurie Schmidt Peterson Motorsports pour disputer l’intégralité des épreuves du Championnat IndyCar en 2018.

L’Ontarien y rejoindra son compatriote James Hinchcliffe qui, lui, a déjà renouvelé son entente avec cette équipe.

Cette démarche de Wickens n’est pas étrangère à la décision de son employeur, Mercedes, de quitter la série DTM au terme de la prochaine saison. Décision qui, d’ailleurs, pourrait carrément signifier la fin de cette discipline regroupant des voitures de tourisme des trois grands constructeurs automobiles allemands.

«J’ai vécu les six plus belles années de ma carrière, a indiqué Wickens, et je veux remercier sincèrement Mercedes de m’avoir donné cette chance unique.»

En 84 départs en DTM, le Canadien de 28 ans a obtenu six victoires, cinq positions de tête et a accédé au podium en 15 occasions. Il a terminé quatrième (son meilleur résultat) au championnat en 2016.

Si près du but

C’est en quelque sorte un retour en monoplace pour Wickens, qui a cogné à la porte de la F1 en 2012.

L’année précédente, il avait été titré dans la série de développement Formule Renault 3,5, battant des pilotes comme Jean-Éric Vergne, Alexander Rossi et Daniel Ricciardo, qui ont tous obtenu un volant en F1 par la suite.

Cette prestation lui a valu un poste de pilote de réserve pour la défunte écurie Marussia (ex-Virgin) et une participation à une séance d’essais libres du vendredi à Abu Dhabi en 2011, où il s’est pointé à seulement un dixième de seconde du pilote titulaire Timo Glock.

Toutefois, dû à un budget insuffisant, il a été contraint à laisser sa place à un pilote plus fortuné en 2012.

L’apprentissage des ovales

Wickens était dans la mire de Schmidt Peterson depuis plusieurs mois. En juin dernier, cette équipe (qui a déjà fait courir le Québécois Alex Tagliani) faisait appel à ses services pour remplacer le Russe Mikhail Aleshin, dont un problème de visa lui avait fait manquer la première séance d’essais libres à Road America.

«Ma carrière prend un virage important, mais je suis prêt à relever ce nouveau défi, a souligné Wickens. J’ai beaucoup à apprendre, surtout sur les tracés ovales où je n’ai jamais roulé.»