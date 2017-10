Que des éloges pour Samuel Girard

«Il joue avec énormément de calme et de maturité, l’a complimenté son partenaire de jeu lors de ses trois matchs, Mattias Ekholm. L’an dernier, on voyait déjà qu’il avait les habiletés offensives et le sens du jeu pour jouer dans cette ligue. Cette année, il le fait très bien.

«Il ne se place jamais en mauvaise position en zone défensive. Il garde le jeu simple et, une fois qu’il a traversé la ligne rouge et qu’il se dirige en zone offensive, c’est là que son cerveau se met réellement à travailler.»

D’ailleurs, Ekholm joue un peu le rôle de mentor avec Girard en étant son partenaire de jeu. Mais le grand défenseur suédois se fait très humble lorsque questionné sur ce qu’il peut enseigner au jeune défenseur de 19 ans.

«Certainement pas comment jouer en zone offensive, lance-t-il en riant. En attaque, il sait plus quoi faire que moi-même. Mon but est simplement de l’aider en zone défensive, de lui parler le plus possible et de m’assurer qu’il soit confortable.»

Entraîneur élogieux

De son côté, Peter Laviolette semble affectionner particulièrement le jeune Robervalois. Lors de l’arrivée du «Journal de Québec» à Nashville, un responsable des communications des Predators a accepté notre demande d’entrevue avec l’entraîneur-chef en disant que Laviolette «adore parler de Sam Girard.»

Tout comme son directeur général David Poile, dont les propos ont été rapportés mardi, l’entraîneur d’expérience n’a pas voulu dévoiler son jeu quant à l’avenir de Girard avec les Predators. Toutefois, il n’a pas hésité à le complimenter.

«Il est très calme en possession de rondelle, il travaille bien en zones restreintes et il est rapide en couverture défensive. À chaque opportunité qu’il a eue, il nous a impressionnés avec son jeu en général, pas seulement en zone offensive. Il a été bon défensivement, il nous a aidés à sortir la rondelle du territoire, a fait de bons jeux en zone centrale et a été un atout en attaque.»

Responsable

D’ailleurs, les jeunes défenseurs offensifs qui arrivent dans la Ligue nationale viennent inévitablement avec certains doutes sur leur capacité à bien défendre. À entendre ses coéquipiers parler, ils ont vu la même chose que leur entraîneur.

«C’est un jeune très intelligent et il a été incroyable lors des trois matchs qu’il a joués, a renchéri le capitaine et défenseur étoile de l’équipe, Roman Josi. Il possède des qualités que peu de jeunes de son âge ont. Il patine très bien et prend de bonnes décisions. De plus, il n’est pas une nuisance en défensive puisqu’il est très bon. Il utilise bien son bâton pour contrer les attaques adverses.»