Patrick Roy croit que les «choses se replaceront» pour les Canadiens

Du coin de l’œil, Patrick Roy surveille le début de saison chaotique du Canadien. Éloigné du monde du hockey depuis maintenant un an, l’ancien gardien étoile avoue être étonné par les déboires hâtifs du Tricolore, mais il est convaincu que la troupe de Claude Julien se montrera sous un meilleur jour. Quand? Allez savoir!

La défaite de 5-2 subie mardi soir à San Jose était la cinquième en six matchs pour le Canadien depuis l’ouverture du calendrier régulier. Les choses ne s’annoncent pas plus faciles pour la suite alors que l’équipe complétera cette escapade californienne à Los Angeles et à Anaheim.

Sans y aller d’une profonde analyse, Roy croit que son ancienne équipe sortira la tête de l’eau et fera oublier ce départ difficile, même s’il reconnaît qu’un voyage dans l’Ouest américain est loin d’être le remède idéal à tous les maux.

«Je suis un peu comme tout le monde, je suis surpris. Les matchs hors-concours n’ont pas ouvert la porte à amener beaucoup de confiance chez les amateurs. Les amateurs ont été surpris de voir le rendement dans les matchs hors-concours et ça a apporté certaines inquiétudes. Malheureusement, ça se poursuit, mais j’ai confiance que les choses vont se replacer.

«Quand tu as le meilleur gardien de but de la LNH, un moment donné, les choses vont rentrer dans l’ordre. C’est sûr que dans l’Ouest, c’est un [couteau] à double tranchant. Tu peux retrouver le chemin de la victoire ou tu peux t’enliser. C’est toujours difficile de gagner dans l’Ouest, surtout en Californie. Cela dit, ils ont quand même un bon noyau de joueurs», a exprimé le «33» en marge d’une conférence de presse de la golfeuse Anne-Catherine Tanguay, mercredi, à Québec.

Confiant pour Price

Parlant de Carey Price, Roy a minimisé les sorties plus difficiles du gardien du Canadien au cours des derniers matchs, lançant une boutade le concernant comme seul lui peut le faire quand il est question de hockey. En six départs, Price affiche une moyenne de buts alloués de 3,56 et un pourcentage d’efficacité de ,885, étant la plupart du temps laissé à lui-même par les défenseurs devant lui.

«Price a été très bon dans le match contre les Sabres, peut-être moins bon par la suite, mais j’en ai eu aussi de mauvais débuts de saison. L’année où il a gagné le Hart et le Vézina, il avait peut-être connu son pire début de saison. Espérons que ce soit encore le cas cette année», a analysé celui qui a gravé trois fois son nom sur le trophée remis au meilleur cerbère de la LNH.

Aucune sollicitation

Sans fermer une porte sur un retour derrière le banc d’une équipe de la LNH, Roy se verrait davantage occuper un rôle administratif (lire directeur général ou au sein des opérations hockey) dans le futur. Si son téléphone sonne, ce qui n’a pas été le cas dans les derniers mois, assure-t-il.

«Si jamais une équipe m’appelle, c’est certain que je vais écouter, mais plus ça avance et plus je me rends compte que l’aspect administratif est le côté qui m’intéresse le plus. Ce n’est pas que je ne suis pas intéressé à coacher, mais le côté administratif est peut-être quelque chose qui est plus intéressant pour moi, a avancé Roy.

«Je suis confortable dans la décision que j’ai prise il y a un an et je profite de mon hiver de façon intéressante. J’ai eu du plaisir à jouer au golf et je me rapproche de mes enfants encore plus.»