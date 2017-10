Match annulé: la décision du RSEQ maintenue

La décision d’annuler le match entre les Carabins de l’Université de Montréal et les Stingers de Concordia, le 5 octobre dernier a été maintenue.

Un comité d’appel indépendant du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ), composé de deux avocats et d’un conseiller juridique, a rendu sa décision, mercredi.

«Le processus menant à la décision prise par le comité d’appel indépendant confirme le rôle actuel du commissaire de la ligue de football universitaire et sa compétence dans la gestion de la situation» a souligné Gustave Roel, président-directeur général du RSEQ.

Les Carabins, les Stingers et le Vert & Or de l’Université Sherbrooke avaient logé une plainte suite à l’annulation de la rencontre du 5 octobre dernier entre l’Université Montréal et celle de Concordia.

La rencontre avait été annulée en raison de nombreux cas de gastro-entérite chez les Carabins. La formation de Montréal avait proposé de reporter le match au lundi 9 octobre mais les Stingers n’avaient pu accepter cette proposition. L’une des principales raisons est que cette date correspondait au jour de l’Action de grâce, plusieurs joueurs étaient donc alors à l’extérieur de la province.

La direction des Carabins réagit

Les dirigeants des Carabins ont dit mercredi être toujours désaccord avec l’annulation du match pour lequel ils avaient demandé un report tel que l’indiquent les règlements du RSEQ. Pour cette raison, la direction des Carabins et les membres de son équipe de football ne voulaient pas commenter la décision, le temps de réfléchir à la situation et d’évaluer ses options.

Puisque la décision du comité d’appel indépendant ne modifie pas celle du réseau, le classement final de la saison régulière sera toujours déterminé par le calcul du coefficient entre le total de matchs gagnés et le total de matchs disputés. Advenant une égalité au classement, le bris d’égalité actuel s’applique tel quel.