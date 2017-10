Voici un résumé de toute l'action qui s'est déroulée dans la Ligue nationale de hockey le 17 octobre 2017.

Résultats (équipes à domicile en majuscules)

Pittsburgh 5 – NEW YORK (RANGERS) 4 (prolongation)

– NEW YORK (RANGERS) 4 (prolongation) Floride 1 – PHILADELPHIE 5

Toronto 2 – WASHINGTON 0

– WASHINGTON 0 Tampa Bay 4 – NEW JERSEY 5 (tirs de barrage) (à voir dans la vidéo ci-dessus)

Vancouver 3 – OTTAWA 0

– OTTAWA 0 Colorado 1 – NASHVILLE 4

Columbus 5 – WINNIPEG 2

– WINNIPEG 2 Arizona 1 – DALLAS 3

Caroline 5 – EDMONTON 3

– EDMONTON 3 Buffalo 4 – VEGAS 5 (prolongation)

Montréal 2 – SAN JOSE 5

Les Golden Knights égalent une marque vieille d’un siècle

Les Golden Knights de Vegas ont vu les Sabres surmonter un déficit de 4-1 en troisième période – dont le but gagnant avec 8,9 secondes à faire – mais David Perron (2B) a trouvé le fond du filet en prolongation. Vegas a maintenant une fiche de 5-1-0 et est devenue la première formation depuis la saison 1943-1944 à remporter cinq de ses six premiers matchs de sa saison inaugurale.

Dans les 100 ans de la LNH, seulement une autre formation a conservé un dossier de 5-1-0 à ses six premiers matchs de sa première saison. Les Canadiens de Montréal avaient réalisé l’exploit en 1917-1918, dont un gain par forfait contre les Wanderers de Montréal en raison d’un incendie qui a réduit en cendres l’aréna de Westmount.

Kucherov en bonne compagnie

L’attaquant du Lightning Nikita Kucherov (1B, 1A) a marqué dans un septième match de suite pour aider son équipe à récolter un point face aux Devils. Kucherov est devenu le sixième joueur depuis la saison 1943-1944 à marquer un but dans au moins sept matchs consécutifs pour amorcer la saison, selon Elias Sports

Les Devils ne ralentissent pas

Drew Stafford (2B) a marqué le but égalisateur avec un peu plus de quatre minutes à faire à la troisième période et Kyle Palmieri (1B) a été le seul à faire scintiller la lumière rouge en tirs de barrage alors que les Devils affichent maintenant un dossier de 5-1-0.

Le défenseur des Devils Will Butcher a amassé une aide dans la victoire, portant maintenant sont total à neuf points, tous des aides, à ses six premières parties dans la LNH. Butcher est devenu le premier défenseur de première année de l’histoire de la LNH à amasser au moins neuf aides lors des six premiers matchs de sa carrière et le troisième de l’histoire à obtenir au moins neuf points.

Malkin rejoint Lemieux

Sidney Crosby a égalé la marque avec 55,3 secondes à faire en troisième période et Evgeni Malkin (1B, 3A) a trouvé le fond du filet après 58 secondes en prolongation pour aider les Penguins à porter leur fiche à 4-2-1. Malkin marquait ainsi le 11e but en prolongation en saison régulière de sa carrière pour ainsi égaler le record d’organisation détenu par Mario Lemieux.

Maple Leafs et Blue Jackets toujours dominants

Outre les Golden Knights et les Devils, les Maple Leafs de Toronto et les Blue Jackets de Columbus ont également porté leur fiche à 5-1-0 grâce à un gain de 2-0 face aux Capitals de Washington.

Frederik Andersen a stoppé les 30 tirs qu’il a affrontés. Il s’agit de la neuvième fois de leur histoire que les Leafs amorcent la saison en remportant au moins cinq victoires lors des six premiers matchs.

Les Blue Jackets ont marqué quatre buts en deuxième période en route vers leur quatrième victoire consécutive. Il s’agit de la deuxième fois de leur histoire que la formation de Columbus remporte cinq de ses six premiers matchs (2009-2010), selon Elias Sports.

Matchs de mercredi