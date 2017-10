Les Yankees à un gain de la Série mondiale

Gary Sanchez et Didi Gregorius ont tous deux été à l’origine d’un point pour doubler l’avance des Yankees en cinquième manche, en route vers un gain de 5-0 face aux Astros de Houston, mercredi à New York.



Chase Headley, avec un simple, puis Aaron Judge, en soutirant un but sur balles, ont tous deux marqué lors du cinquième tour au bâton. Headley a complété la rencontre avec trois coups sûrs.

La puissante attaque des Astros a été limitée à quatre frappes en lieu sûr, dans ce duel. Les «Bombardiers du Bronx» mènent donc au compte de 3-2 dans la série de championnat de la Ligue américaine, après avoir perdu les deux premiers affrontements.

Tanaka en contrôle

Le lanceur Masahiro Tanaka (2-1) a poursuivi sur sa bonne lancée des dernières semaines pour mériter la victoire. Le droitier de 28 ans n’a pas alloué de point, permettant seulement trois coups sûrs et un but sur balles en sept manches sur la butte.

Le Japonais a également éventé huit frappeurs.

De l’autre côté, Dallas Keuchel (2-1) a connu une sortie en demi-teinte. Le partant a cédé quatre points, sept coups sûrs et une passe gratuite en quatre manches et deux tiers, mais il a tout de même retiré huit adversaires sur des prises.

Il s’agissait d’une première défaite pour l’artilleur lors des présentes séries, lui qui n’avait pas accordé de point à ses deux premiers départs.

Keuchel a notamment effectué un tir au goût de Greg Bird, qui a permis à Starlin Castro de croiser le marbre pour ouvrir la marque en deuxième manche.

Judge a ensuite cogné un double productif lors du tour au bâton suivant. Sanchez en a ajouté en septième, en expédiant la balle dans les gradins.

La série se déplacera maintenant au Texas à compter de vendredi. Les Astros pourront profiter de l’appui de leurs partisans lors des matchs numéro six et sept, au besoin, pour reprendre l’ascendant.