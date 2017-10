Les Sags récoltent un point à Sidney

Les Saguenéens de Chicoutimi ont récolté un point dans leur premier match de leur périple dans l’Est du pays, s’inclinant par la marque de 4-3 en prolongation face aux Screaming Eagles du Cape Breton, mercredi soir devant plus de 2000 partisans réunis au Centre 200.

La troupe de Yanick Jean avait les devants 2-0 en début de deuxième période, mais les Screaming Eagles ont répliqué en enfilant deux buts rapides afin de ramener tout le monde à la case départ. Les «Sags» ont néanmoins répliqué quelques instants plus tard, mais les favoris locaux ont créé de nouveau l’égalité pour amener tout le monde en prolongation.

C’est finalement l’attaquant Drake Batherson, avec son deuxième filet de la rencontre, qui a donné la victoire aux Screaming Eagles en déjouant Alexis Shank entre les jambières. Le pilote des «Sags» trouvait qu’il y avait beaucoup de positif à retenir de ce match.

«Pour un premier test dans les Maritimes, je pense que c’est un test réussi. On a travaillé très fort, on a raté quelques chances en or pour faire 4-2, ils sont revenus de l’autre côté et ils ont marqué un but chanceux», a mentionné Yanick Jean.

Samuel Houde, Alexis Gaboury-Potvin et Kelly Klima ont été les auteurs des filets chez les Saguenéens. Dans le camp adverse, outre Batherson, Ross MacDougall et Justin Lazure ont déjoué le gardien des Bleus, qui aurait bien aimé revoir le but qui a permis aux favoris de la foule de créer l’égalité à mi-chemin en troisième période.

Awashish fait bonne impression

Rappelé avant le voyage dans les Maritimes, l’attaquant Mikisiw Awashish disputait un premier match dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

À la fin de la rencontre, l’entraîneur-chef des Saguenéens avait bien aimé le match de son choix de quatrième ronde lors du dernier repêchage de la LHJMQ. «Il a eu de bonnes présences. Pour un premier match dans la Ligue, il a très bien fait», a dit Jean.

Le capitaine des Élites de Jonquière a pris la place de Ryan Smith, récemment acquis, puisque ce dernier n’a pas obtenu le transfert de l’association hockey de l’Ontario. Il disputera néanmoins un premier match cette saison vendredi soir, alors que les «Sags» rendront visite aux Wildcats de Moncton dès 18 h.