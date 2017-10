Le retour victorieux de Rebecca Marino

Publié aujourd'hui à 11h15

Mis à jouraujourd'hui à 11h21

Il n’est pas question de victoire sur le terrain, vous l’aurez compris malgré le titre. Car Rebecca Marino n’a pas encore joué. Mais ça s’en vient.

Et ce sera au Club de tennis intérieur Saguenay, à Jonquière, à compter du 23 octobre prochain.

La nouvelle a été confirmée mardi midi par Tennis Canada : l’ancien espoir du tennis féminin canadien, Rebecca Marino renouera avec la compétition après une absence de près de cinq ans. Marino, qui a joué son dernier tournoi professionnel au début de février 2013, est en effet inscrite au prochain Challenger Banque Nationale de Saguenay.

Je dis «confirmée» puisqu’un internaute m’avait informé de la chose 11 jours avant l’annonce par Tennis Canada. Il a fallu le fruit de l’observation et de la recherche par un passionné du tennis féminin avec qui je corresponds périodiquement sur Twitter, un dénommé «Frank» pour me mettre la puce à l’oreille.

Après avoir vérifié sur le site de l’ITF, la liste des joueuses inscrites à Saguenay, on pouvait y voir, en effet, celui de Rebecca Marino (et de ma collègue analyste à TVA Sports, Valérie Tétreault) dans la portion des «alternates» ou remplaçantes. Six jours plus tard, le 12 octobre, le journaliste spécialisé du New York Times, Ben Rothenberg, publiait lui aussi l’information en relayant un texte qu’il avait écrit en février 2013 lorsque Marino avait décidé de quitter pour de bon.

Car, il faut rappeler qu’elle avait déjà fait une pause de sept mois, entre février et juin 2012, alors qu’elle combattait cet ennemi sournois et pervers qu’est la dépression.

Vous en apprendrez un peu plus sur ce qui avait mis fin à un fort prometteur début de carrière de Rebecca Marino, en lisant cet article de Rothenberg publié en 2013, en lien avec le tweet quelques ligues plus haut.

Et c’est en parcourant cette émouvante et triste histoire de dépression, causée en partie par l’effet retors des médias sociaux, que vous comprendrez de quel type de victoire il s’agissait dans mon préambule.

Le simple fait de reprendre ce sport pour lequel elle semblait destinée depuis son tout jeune âge est une énorme victoire.

2011 : Le duo Rebecca-Milos

Regardez bien cette photo. Vous y reconnaissez celui qui formait, avec Rebecca, un duo d’espoirs comme Tennis Canada n’en avait connu depuis longtemps.

Cette photo a été prise à la veille des finales féminines et masculines du tournoi de Memphis, au Tennessee. C’était le 19 février 2011.

Crédit photo : The Commercial Appeal

À ce moment, Marino était 80e au classement de la WTA et sa présence en finale allait la faire grimper au 60e rang. Tandis que Raonic pointait au 59e échelon de l’ATP avant de voir sa présence en finale le propulser à la 37e position.

Le reste, c’est une histoire connue. Marino est disparue pour les raisons que l’on sait tandis que Raonic a connu cette progression lente, mais systématique vers le top 3 mondial qu’il a atteint il y a un an. Quoique brève, personne ne pourra enlever à Raonic cette réussite qu’est un troisième rang mondial au tennis masculin.

Qui sait jusqu’où la grande athlète de Vancouver aurait pu se rendre dans sa quête vers les hautes sphères de la WTA. Mais tout ça n’a que très peu d’importance, en rétrospective. Car au-delà du rendez-vous raté, l’aspect sportif passe au second rang devant le bien-être de l’être humain.

Pendant cette pause de cinq ans, elle a notamment suivi des cours de littérature anglaise à l’Université British Columbia (UBC) en plus d’aider la formation d’aviron de cette institution.

Rebecca Marino est âgée de 26 ans et son retour s’inscrit dans une démarche de plaisir et de passion. Personne ne sait où tout ça la mènera et même la principale intéressée ne le sait probablement pas. Mais chaque balle qu’elle frappe, à l’entraînement comme en compétition, peu importe le niveau, restera une victoire en soi.

Souhaitons-lui bonne chance.

Et Valérie ?

En terminant, vous vous demandez peut-être ce que venait faire Valérie Tétreault dans cette histoire, au début du texte?

C’est que le nom de Valérie se trouvait dans la même liste d’inscription que Marino, en vue du tournoi de Saguenay. En constatant ce fait, je lui ai demandé s’il s’agissait d’une erreur et madame me confirme par courriel qu’elle avait bel et bien l’intention de se remettre en forme afin d’effectuer, pour le plaisir, un retour à la compétition. Cela dit, un emploi très prenant l’a empêché de se préparer adéquatement et elle a fait un trait sur ce projet.

Cela étant dit, je puis personnellement vous confirmer que Valérie est en grande forme et qu’elle joue régulièrement au tennis.

Ce n’est peut-être que partie remise...

Qui sait?...