Le joueur des Eagles Chris Long donne son salaire pour l’éducation

Chris Long des Eagles de Philadelphie versera tout son salaire de la présente campagne pour des bourses d’études et des programmes éducatifs venant en aide à des jeunes défavorisés.

Le joueur défensif avait déjà versé les revenus de ses six premières rencontres pour des bourses dans sa ville natale de Charlottesville en Virginie.

Il a annoncé mercredi que son salaire des dix autres rencontres servira à appuyer des organisations éducatives à St. Louis, Boston et Philadelphie, les trois villes pour lesquelles il a évolué dans la NFL.

Chris Long donating next 10 game checks to educational initiatives. Donated first six to Charlottesville programs. That’s the whole season. pic.twitter.com/4U4tF4DrzQ