L'Atletico incapable de l'emporter à Qarabag

L'Atletico Madrid a peiné chez les Azerbaïdjanais de Qarabag (0-0), mercredi à Bakou, échouant à remporter sa première victoire de la saison en Ligue des champions, et figure en très mauvaise posture après trois journées.

Avec deux points en trois rencontres dans une poule très relevée avec Chelsea et l'AS Rome, les hommes de Diego Simeone pourraient déjà dire quasiment adieu à la première place du groupe en cas de victoire plus tard dans la soirée du champion d'Angleterre contre les Romains.

L'actuel 4e de Liga, et demi-finaliste sortant de C1 (battu par le Real Madrid, futur vainqueur), n'a plus le droit à l'erreur dans ses trois dernières rencontres du groupe, dont l'une sera un déplacement compliqué à Londres.

«Qarabag a bien défendu et obtenu un nul mérité", a reconnu Simeone au micro de beIN Sports Espagne. "Au-delà du pessimisme qui dominera forcément ce moment, j'essaie d'amener de l'optimisme parce que je crois en ces joueurs.»

Les "Colchoneros" avaient pourtant une occasion parfaite de lancer leur saison européenne, eux qui n'ont plus gagné le moindre match depuis le 23 septembre (contre Séville en Liga), face à un adversaire qui avait perdu ses deux premiers matches.

En difficulté dans la première demi-heure, les Madrilènes avaient accéléré en fin de première période, se créant de multiples occasions et obligeant l'excellent Ibrahim Sehic à briller sur des tentatives de Yannick Carrasco (27e), Saul Niguez (36e) et Antoine Griezmann (39e), aligné malgré un peu de fièvre.

Peu fringants, et parfois maladroits défensivement, les Espagnols se faisaient même peur en début de seconde période (63e, 65e, 71e), incapables de conclure leurs trop peu nombreuses opportunités.

Ils auraient même pu concéder une pénalité sur un accrochage entre Diego Godin et Dino Ndlovu (75e), mais l'arbitre y voyait une simulation et excluait le Sud-africain pour un second carton jaune.