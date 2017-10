L'apport de Pierre Turgeon se fait sentir

Convaincu par son ami Luc Robitaille de joindre les rangs des Kings de Los Angeles, Pierre Turgeon semble se plaire dans son nouveau rôle.

Voyez le reportage de Marc-André Perreault dans la vidéo, ci-dessus.

L'ancien capitaine des Canadiens de Montréal a été embauché à titre d’entraîneur adjoint pour coordonner l'attaque, au cours de l'été, et son apport se fait sentir sur la glace alors que l'équipe a enfilé 16 buts en cinq matchs.

«C'est le fun. C'est un beau changement et un défi agréable, a dit Turgeon sur les ondes de TVA Sports, mercredi. J'apprends beaucoup et je réalise à l'interne qu'il y a plus que jouer au hockey!»

Le capitaine Anze Kopitar est ravi de compter sur les services d'un ex-marqueur de 40 et 58 buts dans la LNH.

«Il est très axé sur l'attaque. Il a joué pendant si longtemps. Il sait certainement comment marquer des buts et créer des jeux», a expliqué le Slovénien.

«C'est bien de l'avoir dans les parages pour partager son expérience avec nous.»

Turgeon a enfilé 127 points en 104 matchs avec Montréal entre 1995 et 1996.