La frustration s’installe chez le Canadien

Max Pacioretty a l’honnêteté de dire la vérité. Après un cinquième revers en six matchs depuis le début de la saison, le capitaine a reconnu que l’impatience et la frustration commençaient à envahir l’équipe.

«Oui, c’est difficile de rester patient, a dit Pacioretty. C’est un très mauvais départ pour notre équipe, mais aussi pour moi. Nous sommes plusieurs dans ce bateau. Il n’y a personne qui nous prendra en pitié. C’est à nous de rebondir rapidement.»

«Nous sommes frustrés, mais nous ne pouvons pas nous apitoyer sur notre sort, a-t-il continué. Il est temps de nous regarder dans le miroir pour savoir de quoi cette équipe est faite. Il y a probablement plusieurs personnes qui doutent de cette équipe en ce moment. Il y a juste six matchs de joués. C’est très frustrant. »

Pacioretty a pris une partie du blâme pour les déboires des siens. Le numéro 67 a joué un match difficile face aux Sharks, obtenant seulement deux tirs en direction de Martin Jones.

Dans un autre coin du vestiaire de l’équipe adverse au SAP Center, Carey Price a aussi tenu un discours très lucide.

«J’aimerais mieux jouer. C’est difficile de donner quatre buts tous les soirs. Mais je dois m’accrocher afin d’améliorer mes chiffres.»

Pour une quatrième fois cette saison, Price a donné trois buts ou plus à ses rivaux. Face aux Sharks, il a été déjoué quatre fois sur 34 tirs.

À l’instar de son capitaine, le gardien du CH a reconnu que l’affreux départ de l’équipe pèse lourd.

«Oui, c’est difficile de rester patient, a-t-il répliqué. Mais ça fait partie de la réalité d’un joueur de hockey. Il faut savoir gérer ses émotions. Le niveau de frustration est élevé, mais il faut passer au prochain match.»

De l’indiscipline

Le CH a causé son propre malheur en écopant de sept punitions lors de ce match. Les Sharks en ont profité pour toucher la cible deux fois.

«Tu ne peux pas écoper d’autant de punitions et espérer l’emporter, a reconnu Claude Julien. Les punitions ont brisé le rythme. Nous avons joué une bonne première période, mais nous avons fini par nous creuser un trou. »

Depuis le camp de l’équipe, Julien cherche à garder un message positif. Il a répété l’exercice après ce revers de 5 à 2.

«Il faut rester déterminé à tourner les choses, a-t-il expliqué. Ça ne sert à rien de s’acharner et de rester frustré. Il faut changer le vent de bord. Nous devons trouver des moyens de gagner à la place de trouver des moyens de perdre.»

Avec les collègues anglophones, Julien a toutefois critiqué certaines décisions des arbitres.

«Je crois qu’il y a eu des décisions assez faibles, a souligné l’entraîneur en chef. Je n’ai pas aimé la première punition du match à Plekanec et celle de Morrow en troisième. Mais il y a aussi eu de l’indiscipline, surtout avec des cinglages. Tu ne peux plus faire ça dans la LNH. J’étais aussi déçu du but accordé aux Sharks (le deuxième de Logan Couture). À mon avis, c’était clair que Joe Thornton avait poussé Carey avec son bâton. Mais je ne veux pas trop perdre d’énergie avec ça. On ne sait pas ce qui peut survenir. Les décisions changent d’une journée à l’autre.»