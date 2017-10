Joël Bouchard vilipende ses joueurs

L'entraîneur-chef et directeur général de l'Armada de Blainville-Boisbriand, Joël Bouchard, n'est pas passé par quatre chemins pour qualifier les performances de ses joueurs.

Mardi soir, ce sont les Huskies de Rouyn-Noranda qui ont infligé une défaite de 5-2 à l'Armada, en Abitibi-Témiscamingue.

Pourtant, les hommes de Bouchard sont, avant les parties de mercredi, au quatrième échelon du classement de la LHJMQ, en raison d'une respectable fiche de 7-2-0.

Mais ceci n'a empêché Bouchard de vilipender ses joueurs.

«J’adore mes jeunes, mais ce sont des "phoneys". Ils ne jouent pas bien. On bluffe. On triche. On ne travaille pas pendant 60 minutes. Je suis vraiment content que nous ayons perdu, a-t-il lancé.

«J'espérais que l'on perde. Je suis "tanné". Ça commence à me ronger. Que l'on ait perdu comme ça, c'est parfait, c'est exactement ça qu'ils méritent.

«Quand tu triches comme ça dans la vie, tu n'auras pas d'occasions. On aurait pu marquer cinq ou six buts ce soir. Le gardien adverse a été bon. Mais on ne méritait pas (de gagner).»

