Gymnastique: une médaillée d’or américaine agressée

McKayla Maroney, une gymnaste américaine médaillée d’or, dit avoir été agressée dès l’âge de 13 ans par un médecin de l’équipe nationale.

Renvoyé par l’Université Michigan State où il travaillait, le Dr Larry Nassar fait déjà face à 22 accusations d’agressions sexuelles. Il a déjà plaidé coupable à des accusations de pornographie infantile pour lesquelles il attend sa peine. Le médecin est aussi poursuivi au civil par au moins 125 femmes qui affirment avoir été agressées par lui, selon le réseau ESPN.

Dans une déclaration faite sur Twitter mercredi, McKayla Maroney soutient que les agressions avaient commencé lorsqu’elle avait 13 ans, à l’un de ses premiers camps d’entraînement avec l’équipe nationale, jusqu’à ce qu’elle quitte le sport.

«À chaque occasion qu’il avait, cet homme me faisait un «traitement». C’est arrivé à Londres avant que moi et mon équipe ne remportions la médaille d’or et avant que je remporte ma médaille d’argent», a écrit l’ancienne championne.

L’accusé aurait touché les parties intimes des athlètes au moment où il les soignait pour des douleurs à la hanche et au dos. Les victimes souvent mineures auraient aussi souligné qu’il ne portait jamais de gants.

«Je rêvais d’aller aux Olympiques, et les choses que j’ai dû endurer pour y arriver n’étaient pas nécessaires et dégoutantes», a-t-elle mentionné pour montrer que ce genre de prédateurs existent partout, pas seulement à Hollywood.

McKayla Maroney a fait cette sortie dans la foulée du mouvement visant à dénoncer les agressions sexuelles.

«Le moment le plus épeurant de ma vie est survenu lorsque j’avais 15 ans. J’ai pris un vol de jour avec l’équipe pour Tokyo. Il m’avait donné une pilule pour dormir durant le vol, et la prochaine chose dont je me rends compte, c’est que je suis tout seule dans sa chambre d’hôtel en train de recevoir un «traitement». J’ai cru que j’allais mourir ce soir-là», a-t-elle ajouté sur Twitter.

L’ancienne gymnaste est la deuxième de l’équipe nationale à dénoncer Larry Nassar. L’autre est Jamie Dantzscher qui a remporté le bronze aux Jeux de 2000 à Sydney.