Geoff Molson n’a pas perdu espoir en ses Canadiens

Tout indique que les Canadiens de Montréal, malgré un début de saison très difficile avec seulement une victoire en six matchs, ne procéderont pas à des changements majeurs de personnel.

Geoff Molson, propriétaire du CH, a exprimé un vote de confiance à l’endroit du directeur général Marc Bergevin, de l’entraîneur-chef Claude Julien, du reste du personnel de la formation et des joueurs eux-mêmes lors du dévoilement de la troisième phase de la Tour des Canadiens, mercredi.

Ne manquez pas Geoff Molson en entrevue à l'émission #LavoieDubé sur TVA Sports à 17h30.

«Chaque soir, on veut gagner. De temps en temps, on ne gagne pas et il y a des hauts et des bas dans une saison», a philosophé Molson auprès des médias.

«Maintenant, on connaît un moment plus bas. Je suis confiant qu’on va s’en sortir et on a les bonnes personnes en place pour le faire et une très bonne équipe. C’est le plus important pour moi.»

«Nous avons un bon noyau de vétéran et de bons jeunes qui contribuent et contribueront. Ce n’est pas notre meilleur départ. Les décisions hockey sont prises par notre directeur général et il est celui qui évalue le talent de notre équipe. Chaque jour, il cherche à améliorer la formation, peu importe le moment de la saison.»

Les Canadiens (1-4-1, 3 points), pire équipe de l’Association de l’Est en ce début de campagne 2017-2018 hormis les Rangers de New York (1-5-1, 3 points), a commencé un voyage en Californie avec une défaite chez les Sharks de San Jose, mardi. Allait suivre un affrontement contre les Kings de Los Angeles au Staples Center en soirée mercredi.