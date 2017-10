Dure soirée au boulot pour les Remparts

Victimes d’un lent départ, les Remparts de Québec ne s'en sont jamais remis, encaissant un revers de 5-1 aux mains des Voltigeurs de Drummondville au centre Marcel-Dionne, mercredi soir.

C’est la première fois de la jeune campagne qu’ils subissent deux défaites en autant de sorties.

Rapides et mieux organisés, les Voltigeurs ont rapidement imposé un rythme que les Diables rouges ont eu peine à égaler, en route vers leur troisième échec seulement du calendrier régulier (8-3).

Le gardien des Remparts, Dereck Baribeau, a tenté bien malgré lui de limiter les dégâts. Le grand portier a fini sa soirée avec 31 arrêts, faisant face à 14 lancers au cours d’une troisième période au cours de laquelle ses coéquipiers ont fréquenté à répétition le banc des pénalités.

«On avait hâte de les voir et on les a vus! On n’est pas si bons qu’on pouvait penser l’être et on n’est pas aussi mauvais qu’on l’a été ce soir. Il y a un entre-deux quelque part. On est une très bonne équipe quand on a le gaz dans le fond. Je pouvais comprendre la fatigue, dimanche, mais là, on ne patine pas avec autant d’aisance et on s’implique un peu moins. Je n’ai pas aimé la manière dont on a perdu», soufflait l’entraîneur-chef des Remparts, Philippe Boucher, se réjouissant au moins de la tenue de Jérémy Laframbroise et Braden Virtue.

Mathieu dans le tordeur

Expulsé pour avoir dardé le jeune Xavier Simoneau au début du troisième tiers, Olivier Mathieu doit s’attendre à recevoir les foudres du préfet de discipline Raymond Bolduc.

«Dans l’indiscipline, ce sont souvent les mêmes acteurs [...] Ceux qui parlent trop, ce sont les mêmes. Si Olivier est suspendu, ce sera mérité. Je ne l’ai pas vu, mais il faut que tu apprennes qu’il y a des choses qui ne se font pas dans le hockey et ça, c’est un geste qui ne se fait pas», a pointé Boucher.

Américain aux anges

Débarqué dans la nuit à Québec, l’Américain Luke Kirwan accueillait à bras ouverts ce nouveau départ avec les Remparts.

«J’aime Québec, j’y avais joué au Tournoi pee-wee. Je dois tirer avantage d’être ici. J’ai eu un désaccord à Flint et j’ai quitté l’équipe. J’ai été bien accueilli ici et je me suis senti confortable assez vite. Je connais Matthew puisqu’on fait partie de la même agence avec laquelle on participe à un camp estival depuis quelques années», a-t-il raconté après le match.

Pour l’instant, Kirwan profitera de la commotion cérébrale d’Austin Eastman pour se faire valoir, après quoi Boucher devra décider s’il joue à la chaise musicale avec ses quatre joueurs de 20 ans ou s’il en remercie un.

Remparts et Voltigeurs remettront ça vendredi soir au Centre Vidéotron.

En vitesse

Les Remparts se sont glissés à l’intérieur du classement des meilleures équipes de la Ligue canadienne de hockey (LCH) pour une troisième semaine consécutive, occupant le quatrième rang. Seule autre équipe répertoriée, l’Armada de Blainville-Boisbriand est classée septième.

Le défenseur Christian Huntley purgeait le dernier de ses sept matchs de suspension. Mikaël Robidoux (suspension), Anthony Wojcik et Gabriel Villeneuve ne jouaient pas non plus pour Québec.