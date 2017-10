Des Kings plus libres

Les Kings ont passé un coup de balai en remerciant leur entraîneur en chef, Darryl Sutter, et leur directeur général, Dean Lombardi.

Sous la gouverne de Sutter et de Lombardi, les Kings ont gravé deux fois leur nom sur la Coupe Stanley, les deux seules fois dans l’histoire de l’équipe. C’était en 2012 et 2014. Mais le changement était devenu nécessaire à Los Angeles.

Nouvelle énergie

John Stevens, qui occupait un poste d’adjoint depuis la saison 2010-2011, a hérité des fonctions d’entraîneur-chef et Rob Blake s’est retrouvé dans le siège du DG.

«Il n’y a aucun doute que les changements rapportent, a dit Doughty, à quelques heures du match contre le Canadien de Montréal au Staples Center. John était déjà un visage familier pour nous. Il a repris plusieurs stratégies de Darryl, il a appris de lui au cours des dernières années. Il y a une nouvelle énergie au sein de l’équipe. Il y a une aura différente. Nous avons du plaisir et nous n’avons pas peur de créer des jeux.

«C’est malheureux, mais c’est la réalité de notre sport, a renchéri le défenseur Jake Muzzin. Il y a toujours des coupables quand tu ne réponds pas aux attentes. Les Kings ont ressenti le besoin de faire des changements. Nous avions besoin de ça. Pour l’instant, nous répondons très bien. Nous connaissions déjà John. Il n’y avait pas de surprise pour nous. C’était un bon mariage.»

Créativité et discipline

Kopitar a décrit l’arrivée de Stevens comme une bouffée d’air frais pour la créativité des joueurs de talent.

«Nous avons moins peur de réaliser des jeux, comparativement à nos dernières saisons, a mentionné le capitaine des Kings. C’est de la créativité avec de la discipline. C’est notre mantra. Nous ne voulons pas perdre la rondelle pour aucune raison. Il faut toujours garder une structure.

«Il n’y a pas une différence majeure entre les systèmes de John Stevens et de Darryl Sutter, a continué le Slovène. Oui, il y a des changements, mais la structure reste semblable. Nous gardons la même culture. Mais je dirais que nous sommes plus calmes et plus libres. J’aime vraiment l’énergie au sein du groupe. Le bon départ contribue également à l’atmosphère plus détendue.»

Kopitar a retrouvé sa touche offensive en ce début de saison. Avant le passage du CH à Los Angeles, le centre de 30 ans avait déjà amassé huit points (quatre buts, quatre aides) en cinq rencontres.