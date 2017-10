David Lemieux: l’avantage de la glace

Publié aujourd'hui à 13h01

Mis à jouraujourd'hui à 13h11

Dans n’importe quel sport, se produire à la maison, sans être une garantie de succès, donne une bonne longueur d’avance.

Coup de théâtre, l’aspirant obligatoire à la ceinture de champion du monde WBO des poids moyens David Lemieux (38-3-0, 33 K.-O.) recevra le champion Billy Joe Saunders (25-0-0,12 K.-O.), dans sa ville de Laval, le 16 décembre prochain. Oublier le décalage horaire, les partisans hostiles, la nourriture un peu étrange, le gymnase peu accueillant pour s’entraîner, le nouveau lit qui craque, etc... Plusieurs éléments sont en place pour que notre québécois retrouve sa place au sommet, lui qui a déjà détenu la ceinture IBF de cette division de poids.

HBO, Golden Boy Promotions et Eye of the Tiger Management ont réussi un coup d’éclat que peu d’experts auraient pu prédire. La puissance de la grosse piastre américaine aura convaincu Saunders de prendre la plus grande chance de sa carrière et surtout son plus gros défi.

Un point majeur reste maintenant à éclaircir, et qui a assurément susciter de discussions sérieuses à la table de négociation. Quelle sera la grosseur du ring? La boîte d’allumettes de 16 pieds par 16 pieds à l’intérieur des câbles, qui avantagerait le cogneur qu’est Lemieux, ou la cour d’école de 20 pieds par 20 pieds, qui permettrait au gaucher Saunders de profiter de son style serpent qui mord là où ça fait mal.

Une chose est certaine, David Lemieux ne peut d’aucune façon échapper cette occasion en or, considérant que le gagnant sera en première ligne pour un affrontement face au vainqueur du combat revanche qui opposera Gennady Golovkin à Saul Alvarez qui aura lieu dans quelques mois. Mettre ses bottines de boxe sur le ring pour un tel affrontement permettrait à David Lemieux d’assurer l’avenir de sa famille pour des décennies.

Je viens de réaliser qu’il y a le mot glace dans mon titre et que j’ai l’impression d’avoir cité un joueur de hockey dans ma phrase précédente. Maudit hockey. Heureusement, décembre sera boxe mur à mur et avec le combat de championnat du monde des mi-lourds entre nos deux Québécois Adonis Stevenson et Eleider Alvarez qui va suivre, notre sport va faire des étincelles. De grands moments qui nous feront vivre de merveilleuses émotions.

Votre blogueur est bien énervé. Pif, paf, pouf, le fun s’en vient.