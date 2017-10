Christopher Amoah récompensé

Les années se suivent et ne ressemblent pas pour Christopher Amoah qui vit actuellement une situation complètement différente de 2016.

Partant en début de saison l’an dernier, le porteur de ballon du Rouge et Or de l’Université Laval avait perdu son poste dans la dernière étape du calendrier au profit de Vincent Alarie-Tardif qui avait connu une forte fin de campagne.

Toujours le moral

Après une grosse performance à Sherbrooke face au Vert & Or le 7 octobre où il a amassé 180 verges en 21 courses pour signer sa meilleure performance universitaire en carrière, Amoah se voit confirmer dans le rôle de partant. Blessé à une cheville dès le premier jeu du match en Estrie, Alarie-Tardif n’affrontera pas les Carabins de l’Université de Montréal, samedi.

«C’est une belle opportunité à saisir et de contribuer aux succès de l’équipe, mais je ne vois pas de différence d’être partant ou d’entrer plus tard dans la rencontre, a raconté le demi offensif de quatrième année. Je donne toujours mon cent pour cent.»

«Sur le plan personnel, c’est motivant de démontrer ce que tu peux faire, a poursuivi Amoah. J’ai bon espoir de pouvoir continuer d’avoir du succès dans le futur.»

Malgré des hauts et des bas l’an dernier et un début de campagne où il a campé un rôle restreint, Amoah a assuré qu’il a toujours gardé le moral. «Je suis d’un naturel souriant et j’ai toujours gardé un bon moral, a-t-il assuré. On est tous passés à travers certaines choses dans le passé et on devient plus fort. L’important, c’est de ne pas être trop haut ou trop bas.»

Éthier emballé

Justin Éthier est emballé par l’attitude d’Amoah. «Ce fut difficile en 2016 et il ne s’est jamais apitoyé sur son sort, a louangé le coordonnateur offensif lavallois. Il a travaillé fort et je n’ai rien à redire de son attitude. En raison des succès de Vincent Alarie-Tardif, on a continué avec lui jusqu’à la Coupe Vanier.»

«Depuis cet hiver, il est sur une lancée, a poursuivi Éthier. Il a fait exploser les tests physiques du Défi Est-Ouest et il a connu un solide match. Lors de la première rencontre de la saison contre Sherbrooke, il était possédé quand il a embarqué tard dans le match. Il a profité de chaque occasion qui s’est présentée à lui. Les succès au sol sont la combinaison du travail de la ligne offensive et du porteur, mais tu as besoin d’un cheval. »

Glen Constantin aime lui aussi ce qu’il voit. «Il court bien et il est physique, a mentionné le pilote du Rouge et Or. Plus tôt cette année, j’avais mentionné que c’était le temps qu’il débloque et c’est ce qu’il a fait à Sherbrooke. Les rôles sont inversés avec 2016 et c’est maintenant à son tour de prendre la relève.»

Émile Chênevert près d’un retour au jeu

Utilisé en fin de match à Sherbrooke, Émile Chênevert vivra son véritable retour au jeu cette semaine si la tendance se maintient, comme dirait l’autre.

Blessé à une épaule lors du premier match de la saison en tombant dans la zone des buts pour empêcher Tomy Duperron, du Vert & Or de l’Université de Sherbrooke, de capter une passe de touché, le demi de coin du Rouge et Or de l’Université Laval a repris l’entraînement dans la semaine précédant le match contre les Redmen de McGill le 1er octobre sans être en uniforme.

Même s’il a raté quatre parties, Chênevert estime qu’il est au sommet de son art.

«J’ai pris ma réadaptation vraiment au sérieux et je suis resté impliqué sur le plan stratégique, ce qui a contribué à ce que le temps passe plus vite, a raconté l’étudiant en médecine qui a souligné le bon travail de l’équipe médicale. Je prends un grand plaisir à m’entraîner. Je n’ai pas eu de confirmation, mais je serai prêt à 100 pour cent si je me retrouve comme partant. »

Bonne nouvelle

Partant lors des deux dernières parties, Zack Fitzgerald est sur la touche en raison d’une blessure à une cheville subie à l’entraînement pendant la semaine de pause.

Le Rouge et Or a reçu une bonne nouvelle. Blessée à un genou lors du dernier match à Sherbrooke, la recrue Samuel Maranda-Bizeau ne souffre pas d’une déchirure du ligament croisé antérieur. Il a subi une résonance magnétique, le lendemain de la victoire face aux Renards, qui s’est révélée négative. Il s’est même offert un petit sprint, hier, à la fin de l’entraînement.

«C’est beaucoup moins sérieux qu’on pensait», a confirmé l’entraîneur-chef Glen Constantin, visiblement inquiet après le match à Sherbrooke.