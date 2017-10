CH: des réponses à vos questions

Publié aujourd'hui à 13h12

Mis à jouraujourd'hui à 13h43

Cette semaine, et j'entends faire de même chaque semaine, je réponds à vos questions sur la LNH. C'est un plaisir de vous lire et interagir avec vous.

Il y a beaucoup de questions sur les Canadiens. Je suis surpris! Je vous sens un brin... préoccupé, pour ne pas dire inquiet de votre Sainte-Flanelle!!!

«À quel genre de changement peut-on s'attendre de voir du côté du CH après leur séjour dans l'Ouest, si celui-ci s'avère désastreux? @LouisJean_TVA Salut Louis! Si le CH ramasse 0 point dans ce voyage et qu'il n'y a pas de transaction, penses-tu que Bergevin va être encore le DG dimanche? On aura beau dire ce qu'on veut. L'équipe qu'on voit est celle de Bergevin. Clairement, il n'a pas fait la job. Lançons le #DehorsBergevin»

Ben voyons, il faut relaxer un peu. Bob Gainey m'a déjà dit que dans un marché comme Montréal il faut gérer avec la raison et non pas avec émotion.

Le propriétaire Geoff Molson a une confiance sans bornes en Bergevin. Ce n'est pas un mauvais départ qui va tout changer. Soyez assuré que personne n'est plus préoccupé par le lent début de saison que le directeur général lui-même. Il est en mode solution. Il sera en poste dimanche et le dimanche suivant et le dimanche après ça aussi.

Mais il est vrai que l'équipe actuelle est son équipe. Si les Canadiens devaient rater les séries, son travail sera réévalué comme celui de tout le monde.

«Les Canadiens doivent reconstruire, un intouchable doit partir et laisser son filet pour marchander le meilleur deal du futur de l'équipe. @LouisJean_TVA On tente le derby Dahlin?»

Les Canadiens n'ont jamais accepté de faire comme les Penguins de Pittsburgh, les Blackhawks de Chicago ou les Oilers d'Edmonton, c'est-à-dire repartir à neuf. Lorsque Brendan Shanahan est arrivé à Toronto, il a dit fini les diachylons. On fait les choses de la bonne façon. On va bâtir par le repêchage. À Montréal, la philosophie a toujours été de faire les séries et ensuite tout peut arriver. Marc Bergevin a toujours travaillé en ce sens depuis son arrivée avec le Tricolore. Au moment où on se parle, rien n'a changé.

«@LouisJean_TVA J’ai l’impression que les résultats actuels s’expliquent en partie par une surévaluation des joueurs par la direction. Ex: Benn»

Les Canadiens ont toujours mis une emphase sur le caractère et la détermination. Mais il n'y a aucun doute que de laisser partir des joueurs comme Sven Andrighetto et n'avoir rien à démontrer en retour pèse lourd sur l'organisation. La LNH est devenue une ligue basée sur la vitesse, les habiletés, le sens du hockey, mais aussi le caractère. Pas facile de trouver des joueurs qui remplissent toutes les cases.

«Est-ce qu’on devrait échanger Carey Price pour avoir des joueurs de premier plan en retour comme John Tavares? @LouisJean_TVA #tvasports»

Si on va chercher un John Tavares, c'est qu'on veut et qu'on croit pouvoir gagner maintenant. Imaginez Price dans le filet. Weber comme leader à la ligne bleue. Tavares comme joueur de centre numéro 1. Ce sont trois pièces qui feraient du Canadien des aspirants à la coupe Stanley. La seule façon que je peux voir Price partir serait s'il demandait de quitter. Il est le joueur concession. Il est le joueur le mieux payé de l'équipe. Il est le Sidney Crosby ou le Connor McDavid du Bleu-Blanc-Rouge.

«Est-ce que les 10,5M octroyés à Price à partir de la saison prochaine représentent une trop grosse hypothèque pour la masse salariale du CH?»

Pas si l'équipe est compétitive et aspire aux grands honneurs.

«@LouisJean_TVA Pacioretty n'est pas heureux. C'est bien beau, il est devant les caméras après les parties, mais il doit en donner plus sur la glace!»

Pacioretty est le premier à le reconnaître. Il a marqué à son premier match de la saison et n'a aucun point depuis. S'il y en a un qui va rebondir, c'est lui. Il été un modèle de constance depuis quelques années.

«Est-ce que Nicolas Deslauriers pourrait venir créé l'étincelle même s'il écopait de mauvaises pénalités? Hemsky en écope de deux par match!»

Nicolas Deslauriers apporte une dimension que personne d'autre n'apporte dans l'organisation, mais ce que les Canadiens ont besoin c'est plus de talent et vitesse à la ligne bleue et à l'attaque.