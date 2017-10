Al Montoya devant le filet contre les Kings

Al Montoya protégera le filet des Canadiens de Montréal contre les Kings de Los Angeles, ce soir au Staples Center.

Le reste de la formation officielle sera dévoilé juste avant le match en Californie.

Il s’agit d’un premier départ cette saison pour le réserviste de Carey Price. Montoya avait passé deux périodes sur la glace en relève au titulaire dans la lourde défaite de 6-1 encaissée aux mains des Capitals de Washington le 7 octobre. L’Américain de 32 ans avait concédé deux buts sur neuf lancers.

Montoya est envoyé dans la mêlée alors que Price et le Tricolore naviguent en eaux troubles. En plus du repos commandé par une deuxième rencontre en deux soirs après un revers de 5-2 subi chez les Sharks à San Jose mardi, il faut savoir que Price affiche des statistiques médiocres de 3,56 buts alloués par partie et un taux d’efficacité de ,885. Le numéro 31 montre un dossier de 1-4-1, le même que le CH au classement.