Un meilleur revers derrière les récents succès de Federer contre Nadal

Mine de rien, Roger Federer a remporté ses cinq derniers affrontements contre son grand rival Rafael Nadal et des changements apportés à son revers et à sa raquette ne sont pas étrangers à cette heureuse séquence.

Dimanche dernier, le Suisse a triomphé de l’Espagnol pour une quatrième fois cette saison, le défaisant en deux manches de 6-4 et 6-3 en finale du Masters de Shanghai. Il décrochait ainsi le 94e titre de sa carrière, rejoignant Ivan Lendl au 2e rang de l’ère moderne de l’ATP.

«Rafa» a souvent donné du fil à retordre au maestro helvète par le passé, comme en témoigne sa fiche de 23-15 contre lui durant sa carrière, mais Federer a gagné un peu du terrain avec sa récente série de victoires.

Des succès qui s’expliquent entre autres par des améliorations apportées à son revers et une meilleure mentalité. Après avoir testé différents formats en 2013, le Bâlois a adopté une plus grande raquette avant le début de la saison 2014.

«Avant, je devais effectuer plus de revers coupés (sliced shots) parce que ma raquette facilitait ce genre de coups, et c’était efficace pour brosser la balle, mais je frappais trop souvent avec le cadre, a expliqué Federer lors d’une entrevue accordée à Tennis.com. Alors je crois que c’était difficile pour moi d’attaquer constamment avec mon revers.»

Il se retrouve désormais en mesure d’être beaucoup plus agressif face au «Taureau de Manacor». Nadal, un gaucher, se faisait un malin plaisir à menotter «Roger» en visant systématiquement le revers de ce dernier lorsqu'il frappait son coup droit brossé, arme de prédilection de son jeu.

«Aujourd’hui, on dirait que ça ne me pose même plus problème de le faire [attaquer sur le revers]. De plus, je l’ai effectué contre plusieurs autres adversaires que Rafa. Alors, en m’habituant à retourner la balle de la sorte, c’est plus facile de me mesurer à lui.»

L’avantage mental que Nadal possédait durant leurs duels semble également s’être estompé...

«Je pense que je ne suis plus aussi intimidé que je l’ai peut-être été auparavant, a lancé Federer à la blague. Ne pas l’affronter sur la terre battue a aussi aidé.

«J’ai pu me mesurer à lui sur les surfaces dures, mais j’ai aussi joué très bien contre lui.»

Le fait saillant de rivalité entre les deux hommes cette saison est fort probablement survenu en finale des Internationaux d’Australie, alors que Federer a eu le meilleur sur son éternel rival dans un épique marathon de cinq manches.

Le Suisse se retrouve présentement à 1960 points du 1er rang de l’ATP détenu par l’Espagnol, mais entretient toujours l’espoir de le coiffer d’ici la fin de la saison. Il pourrait y parvenir avec un parcours sans faute aux tournois de Bale, Paris et Londres, qui lui permettrait d’engranger 3000 points.