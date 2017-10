Un départ inhabituel

Publié aujourd'hui à 08h38

Mis à jouraujourd'hui à 08h43

Lors des cinq dernières saisons, Carey Price nous avait habitués à connaître de bonnes performances en début de saison. D’ailleurs, les statistiques le démontrent.

Saison 2016-2017

10 premiers matchs

Fiche (10-0-0)

Moyenne : 1,40

Efficacité : ,957

Buts accordés : 14

Saison 2015-2016

7 premiers matchs

Fiche (7-0-0)

Moyenne : 1,29

Efficacité : ,961

Buts accordés : 9

Saison 2014-2015

8 premiers matchs

Fiche (7-1-0)

Efficacité : ,923

Buts accordés : 19 buts

Saison 2013-2014

6 premiers matchs

Fiche (4-2-0)

Efficacité : ,938

Buts accordés : 12

Saison 2012-2013

7 premiers matchs

Fiche (6-1-0)

Efficacité : ,938

Buts accordés : 12

La dernière fois que Price avait éprouvé des ennuis en début de calendrier, c’était lors de la saison 2011-12. Cette année-là, le gardien des Canadiens n’avait signé qu’une seule victoire lors des sept premiers matchs (1-4-2). Au cours de cette séquence, il avait accordé 22 buts et il avait conservé un taux d’efficacité de ,878. Price et le Tricolore avaient éventuellement raté les séries.

Et là cette saison, après cinq matchs, il n’a gagné qu’un duel (1-3-1) et sa moyenne de buts accordés se chiffre à 3,45 et son taux d’efficacité à ,885.

Mais généralement au mois d’octobre, Price livre de bonnes performances. D’ailleurs, ses statistiques depuis le début de sa carrière le prouvent.

Octobre : Fiche (45-25-7) Moy. : 2,39 Eff. : ,920

Novembre : Fiche (50-26-9) Moy. : 2.15 Eff. : ,930

Décembre : Fiche (39-31-12) Moy. : 2,53 Eff. : ,912

Janvier : Fiche (32-25-9) Moy. : 2,67 Eff. : ,912

Février : Fiche (39-29-7) Moy. : 2,30 Eff. : ,920

Mars : Fiche (50-29-10) Moy. : 2.44 Eff. : ,923

Avril : Fiche (16-13-2) Moy. : 2.50 Eff. : ,915

Comme plusieurs parmi vous, j’ai sourcillé à quelques reprises depuis le début de la saison en observant le travail de Price devant son filet. C’était notamment le cas lors de la partie de samedi, contre les Maple Leafs, alors que Price n’était pas l’ombre de lui-même.

Maintenant, attention. Il est encore trop tôt pour paniquer. Donnons-lui encore du temps pour retrouver ses repères.