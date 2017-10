Un appel à 3 qui ne devrait pas en être un

Publié aujourd'hui à 12h05

Mis à jouraujourd'hui à 12h35

Les représentants du RSEQ et des trois universités ayant déposé un appel sur le gastro-gate (crédit à Mathieu Quivigier) se rencontrent ce soir.

Ca faisait longtemps qu’un dossier n’avait pas fait couler autant d’encre. Au moins un bon deux semaines en fait (!), les coups à la tête n’ayant pas donné leur place. Parlez-en en bien, parlez-en en mal qu’ils disaient...

Après que le débat eut été étalé sur la place publique, tant les partisans des douleurs gastriques que ceux de la théorie du complot médical seront fixés dans les prochaines heures.

En principe, la décision devrait tomber mercredi matin ou jeudi, puisqu’elle pourrait devenir caduque si dévoilée après le choc Québec-Montréal.

Caduque. Le mot est juste. Si on regarde ça froidement aujourd’hui, le processus complet pourrait s’en trouver «caduqué».

En fait, Concordia et Sherbrooke n’ont plus rien à gagner à continuer le processus.

Les résultats du dernier week-end font en sorte que Concordia est assuré de terminer au troisième rang, et ce, peu importe la décision de l’appel.

Les Stingers ont une fiche de 3-3 avec un seul match à disputer. Au mieux, ils terminent 5-3 (si le RSEQ leur donne la victoire rétroactivement). Au pire, c’est une fiche finale de 3-5.

Laval a déjà cinq victoires et détient le bris d’égalité sur Concordia (deux victoires contre eux cette année). C’est exactement le même scénario pour Montréal face aux abeilles.

Dans l’autre direction, McGill et Sherbrooke ont une seule victoire.

McGill a deux matchs restants, mais n’a pas le bris d’égalité (deux défaites contre Concordia). Sherbrooke a déjà joué sept matchs, impossible de rejoindre la troisième place.

Pour résumer, si Concordia sait déjà sa place finale au classement et que Sherbrooke ne peut les rattraper, les deux institutions n’ont absolument rien à gagner d’aller en appel de la décision.

Rien à part peut-être si les frères Donovan souhaitent voir les Carabins perdent et que ces derniers aillent plus de chance de terminer deuxièmes derrière Laval.

Un appel au RSEQ représente une dépense de 1000 $ (en plus des frais d’avocats), le tout pour tenter de faire perdre une équipe et ainsi potentiellement les affronter à nouveau en éliminatoires!?

C’est un peu tiré par les cheveux. Surtout qu’affronter Montréal ou Laval en demi-finale représente pas mal un pile ou face à mon avis.

En même temps, si on veut l’analyser ainsi, après leur prestation au PEPS plus tôt cette année, Concordia a probablement plus intérêt à jouer à Québec dans le premier match éliminatoire. Dans ce scénario, Concordia n’aurait, là non plus, aucun intérêt à voir Montréal perdre en appel.

En gros, je ne sais pas ce qui va se passer ce soir, mais le suspense n’est pas vraiment là. Outre le fait que Montréal souhaite se voir créditer une victoire pour augmenter ses chances d’accueillir la Coupe Dunsmore et ainsi pallier la perte financière d’environ 80 000 $ que la gastro lui a fait subir, y’a pas grand-chose à voir là!

P.S. Je n’aurais jamais cru pouvoir inclure le mot gastro trois fois dans un blogue sportif. Bucket List!