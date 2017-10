Ryan Poehling connaît un bon départ

L’étudiant de deuxième année à l’Université St. Cloud Ryan Poehling connaît présentement un bon départ après un été productif.

Si le natif du Minnesota continue de développer son jeu, le Canadien de Montréal pourrait obtenir ce qu’il désire depuis longtemps, un gros joueur de centre.

À quand remonte la dernière fois que le Canadien a eu dans ses rangs un gros joueur de centre talentueux? La formation montréalaise a un manque réel à cette position, mais l’Américain pourrait s’avérer la réponse à cette question dans le futur.

Poehling a été le choix de premier tour (25e au total) lors de l’encan de 2017 du Tricolore. À 6 pi 2 et 195 lb, il a le talent et le gabarit pour devenir un attaquant top six dans la Ligue nationale de hockey.

Poehling a amorcé sa première année à l’Université St.Cloud la saison dernière à l’âge de 17 ans. Ses frères jumeaux, Nick et Jack, évoluaient également pour l’école. Même s’il a le potentiel et le gabarit, Ryan évoluait dans la NCAA contre des joueurs qui pouvaient être âgés jusqu’à six ans de plus que lui. Et en plus, il devait aller à ses cours.

«J’ai grandement appris la saison dernière. Ce n’est pas normal pour un jeune de 17 ans d’aller dans un environnement comme l’Université et de quitter le nid familial, a souligné Poehling. Ce fut difficile, mais en général, j’ai autant appris sur la glace qu’à l’extérieur.»

Le principal intéressé ne voulait pas trop s’appuyer sur ses frères aînés, mais acceptait toujours leurs conseils quand il y en avait. À sa première campagne avec les Huskies, le cadet des Poehling a récolté 13 points en 35 parties et il a également aidé l’équipe américaine des moins de 18 ans à remporter la médaille d’or.

Les recruteurs qui ont vu jouer Ryan affirment qu’il a maintenu un bon rythme la saison dernière et qu’il devrait devenir un bon joueur de centre des deux côtés de la patinoire avec un certain talent offensif. Les Huskies de St.Cloud sont l’une des seules formations du hockey collégial cette saison qui n’a pas connu la défaite.

Poehling a également connu un bon été en participant au World Junior Summer Showcase avec les Américains. Le joueur de centre pivotait le premier trio en compagnie de Brady Tkachuk (éligible au repêchage en 2018) et Joey Anderson (espoir des Devils du New Jersey). Poehling a récolté sept points en cinq matchs durant le tournoi.

«Pour moi, le succès ne passe pas seulement par l’offensive, mais c’est tout de même une partie importante de mon jeu, a ajouté l’athlète. Plusieurs dépisteurs ne croyaient pas que j’avais cette touche offensive.»

Ces dépisteurs ne sont clairement pas du Minnesota. Comme plusieurs joueurs de la LNH, Poehling a joué son hockey collégial dans l’état de l’Iowa. Le centre de 18 ans a notamment aidé les North Panthers de Lakeville à connaître une saison sans défaite et remporter le titre en 2015. Les trois meilleurs marqueurs de l’équipe auront été les frères Poehling.

«Ce fut un honneur pour moi, a dit Ryan. Je me souviens quand j’avais 9 ou 10 ans, je regardais Nick Leddy, Aaron Ness et Jake Gardiner dans ce tournoi et c’est toujours quelque chose que j’ai voulu réaliser. Le fait de remporter les grands honneurs à ma dernière année est le plus grand accomplissement de ma carrière jusqu’à maintenant. C’est encore plus spécial de réussir l’exploit avec ses meilleurs amis.»