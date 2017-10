Rebecca Marino renouera avec la compétition

La Canadienne Rebecca Marino effectuera un retour dans le monde du tennis professionnel, car elle participera aux Challengers de Saguenay et de Toronto dès le week-end prochain.

Tennis Canada a annoncé la nouvelle mardi. La femme de 26 ans avait pris sa retraite il y a près de cinq ans, ayant décidé de s’éloigner des courts en raison de la dépression.

«Je suis excitée de revenir au jeu et de disputer des tournois au Canada, d’autant plus que ce sont des épreuves auxquelles j’ai participé plusieurs fois au cours de ma carrière, a-t-elle indiqué dans un communiqué de la fédération nationale. J’ai pris la décision de revenir au tennis professionnel il y a quelques mois et j’ai commencé à m’entraîner au début de septembre. C’est une courte période d’entraînement, mais je le fais parce que j’aime ça.»

«En ce moment, je n’ai aucun objectif de classement ou de résultat. Je veux simplement prendre plaisir à jouer et voir le tennis sous un nouveau jour. Je veux être heureuse d’être sur le terrain et de concourir. C’est tout ce qui compte», a ajouté celle qui a suivi des cours de littérature anglaise à l’Université British Columbia, en plus d’aider la formation d’aviron de cette institution.

En 2011, Marino s’était hissée au 38e rang du classement de la WTA. Elle avait remporté trois tournois Challenger à l’automne 2010, dont le Challenger de Saguenay. De plus, elle avait participé à sa première finale de la WTA à Memphis en 2011 et avait atteint le troisième tour à Roland-Garros.

«Je suis ravi de voir le retour de Rebecca à la compétition. Elle le fait pour elle et c'est ce qui est le plus important, a déclaré le capitaine de l'équipe canadienne de la Fed Cup et entraîneur national responsable du programme féminin, Sylvain Bruneau. Le tennis lui a manqué et elle désire vivre une fin différente de celle qu’elle a connue. Elle a évidemment fait un cheminement immense au cours des dernières années et cette évolution lui permettra d’avoir une approche nouvelle face à la vie d’une joueuse professionnelle de tennis.»