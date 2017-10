Montréal sur la planche à dessin du baseball majeur

Le retour du baseball majeur à Montréal serait plus que jamais dans les carnets des dirigeants des grandes ligues, surtout que le site Baseball America a diffusé mardi une proposition de refonte des sections et du calendrier comprenant la métropole québécoise et la ville de Portland, en Oregon.

D’après le texte mis en ligne sur ce site, les magnats des Ligues majeures accorderaient des formations d’expansion à ces deux villes, faisant ainsi passer le total d’équipes à 32. Aussi, ils auraient comme idée de créer quatre divisions de huit clubs chacun. Les nouveaux Expos de Montréal se retrouveraient dans la section Nord en compagnie des Blue Jays de Toronto, des Red Sox de Boston, des deux formations new-yorkaises, des Indians de Cleveland, des Tigers de Detroit et des Twins du Minnesota.

Afin de satisfaire les exigences du syndicat des joueurs qui a demandé un calendrier moins essoufflant, celui-ci serait réduit à 156 matchs. Une équipe affronterait 12 fois par année chacune de ses rivales de section et trois fois chaque club évoluant dans les autres divisions. Une journée de congé obligatoire serait également offerte hebdomadairement.

Enfin, les champions des quatre sections accéderaient directement aux parties éliminatoires, tandis que les huit formations non-championnes affichant les meilleurs dossiers en saison croiseraient le fer dans le cadre de rencontres de barrage. Les gagnants de ces duels rejoindraient le peloton des participants aux séries.

Portland

Pendant que le nom de Montréal est mentionné depuis longtemps dans les rumeurs d’expansion du baseball, Baseball America croit que Portland sera choisie dans l’Ouest. Récemment, le commissaire Rob Manfred a affirmé que cette ville est susceptible d’accueillir une nouvelle concession.

Aussi, un groupe d’investisseurs aurait déjà les fonds nécessaires à cet effet, selon la même source. Une subvention de l’État de l’Oregon de 150 millions $ serait de plus disponible. Cette somme avait d’ailleurs été approuvée par les autorités locales en 2003, car à cette époque, Portland était pressentie pour devenir la destination future des Expos, qui ont finalement déménagé à Washington au terme de la saison 2004.