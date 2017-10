Marc-Édouard Vlasic ne le prend pas

Marc-Édouard Vlasic n’en démord pas. Il a toujours sur le cœur le refus des dirigeants de la Ligue nationale (LNH) d’envoyer les joueurs aux Jeux olympiques de Pyeongchang.

Depuis le 3 avril dernier, date à laquelle la LNH a expliqué dans un communiqué qu’elle rayait les Jeux olympiques en Corée du Sud de sa planification pour la saison 2017-2018, Vlasic a profité de plusieurs tribunes pour manifester son désaccord.

Parmi les joueurs qui ont gagné la médaille d’or avec l’équipe canadienne aux Jeux olympiques de Sotchi en 2014, le défenseur des Sharks de San Jose a été le plus virulent.

À moins de quatre mois des Jeux d’hiver, Vlasic reste toujours aussi déçu. Il a une fois de plus livré le fond de sa pensée lors d’une généreuse entrevue accordée au «Journal de Montréal».

«Est-ce que j’ai passé à autre chose? Non, je ne passerai pas à autre chose avant 2022 à Pékin. C’est très clair dans mon esprit. On me prive des Jeux olympiques pendant huit ans. Alors, je ne serai pas heureux pour huit ans. Il y aura eu huit longues années entre Sotchi et Pékin.»

«Il y a des joueurs de la LNH qui ne vivront jamais les Jeux olympiques, a-t-il continué. C’est triste pour eux. Et je pourrais ne pas être de l’équipe canadienne en 2022.»

Double discours

Si Gary Bettman n’a jamais montré un grand désir pour Pyeongchang, le commissaire de la LNH ne cache pas son intention de renouer avec les Jeux de 2022 en Chine.

Pour Vlasic, le raisonnement est assez simple à comprendre.

«J’aimerais que les gens lisent entre les lignes, a-t-il dit. Le refus d’envoyer les joueurs de la LNH à Pyeongchang s’explique par une question d’argent. Si les dirigeants du CIO avaient dit à la LNH qu’ils voulaient donner 50 % des profits reliés au hockey, la LNH serait là. C’est une question d’argent. La LNH a ajouté une équipe d’expansion avec Vegas. Pourquoi? Pour les 500 millions $ qui rentrent dans les poches des propriétaires.»

«La LNH n’est pas différente des autres grandes entreprises. Wal-Mart et McDonald’s ont aussi comme objectif de faire de l’argent. Ils veulent promouvoir le hockey, il n’y a pas une meilleure vitrine que les Jeux olympiques. Et on se prive de ça. Pour moi, c’est une question d’argent. Ce n’est pas pour prévenir les blessures chez les joueurs, ce n’est pas pour le décalage horaire ou l’interruption du calendrier pour deux semaines. En 2022, nous serons là en Chine. Et c’est aussi en Asie, comme la Corée du Sud.»

Micromessage important

Le 21 septembre, Vlasic a repris un «tweet» du compte officiel des Olympiques (@olympics) où on présentait les médailles pour Pyeongchang. Il a profité de ce gazouillis pour envoyer son message en écrivant que c’était magnifique en plaçant en copie le compte de la LNH. Il a écrit en anglais : «Beautiful. Right?».

Il aurait aimé que cette sortie fasse boule de neige avec ses collègues de la LNH.

«Il n’y a pas eu un grand effet, a répliqué Vlasic. J’ai plus ressenti cet effet sur les réseaux sociaux. J’ai reçu près de 20 000 "likes" pour ce "tweet". C’est mon "tweet" le plus populaire. Je sais qu’Evgeni Malkin l’a repris, tout comme David Backes. Je m’attendais à un peu plus.»

Vlasic n’a jamais reçu un appel du propriétaire des Sharks ou du commissaire de la LNH pour lui dire de faire attention avec ses déclarations.

«Je n’ai eu aucun mauvais mot de la part de la LNH ou des Sharks. Ils ne m’ont rien dit. Je peux faire ce que je veux. J’ai droit à mon opinion, on est dans un pays libre. Ce ne sera pas ma dernière réaction. Je suis un gars réfléchi. J’ai pesé mes mots avant d’écrire mon message. Je voulais un message clair sans devenir irrespectueux. J’ai fait passer mon message avec une bonne dose de subtilité. Et je sais que ce ne sera pas mon dernier.»

Vlasic, qui a paraphé cet été une prolongation de contrat de 8 ans et de 56 millions $ (7 millions $ par année) avec les Sharks, avait bon espoir de garder sa place au sein de l’équipe canadienne pour Pyeongchang.

«J’ai gagné l’or à Sotchi et l’or également à la Coupe du monde à Toronto. J’ai fait mon nom avec l’équipe canadienne. Mais je n’aurais pas eu un poste gratuit. J’aurais eu à travailler encore plus fort pour y parvenir. Il y a tellement de talent au Canada et il y aurait eu seulement sept ou huit postes.»

Mais en 2022, Vlasic sera plus âgé de quatre ans. Et des plus jeunes pourraient le déloger.