Les Raptors devront être plus concentrés

Pendant que le début de la saison de la NBA était prévu mardi soir avec deux parties au programme, les Raptors de Toronto entameront leur campagne, jeudi, en accueillant les Bulls de Chicago.

Étrangement, les Raptors ont justement disputé leur dernière rencontre préparatoire contre ces mêmes Bulls, vendredi dernier. La formation torontoise l’a emporté 125-104 pour ainsi compléter son calendrier présaison avec une fiche de 3-2.

Malgré la convaincante victoire des Raptors, l’entraîneur-chef Dwane Casey n’était pas très satisfait du rendement de certains vétérans.

«Nos partants n’étaient pas engagés dans ce match autant qu’ils auraient pu l’être, avait alors souligné Casey. On a fait des erreurs qu’on ne pourra pas répéter quand ça va compter.»

«Les jeunes ont bien joué, en mettant des efforts et en étant concentrés», avait insisté l’instructeur.

Les Raptors avaient définitivement pris le contrôle de ce match au quatrième quart, en utilisant plusieurs jeunots. Ils alors marqué 38 points contre seulement 17.

CJ Miles est celui qui a dominé les Raptors, avec 27 points, lors de cette dernière partie préparatoire de l’équipe. Il a notamment réussi six tirs de la ligne des trois points. Les meneurs habituels Kyle Lowry et DeMar DeRozan avaient naturellement été les joueurs les plus utilisés. Ils avaient obtenu 17 et sept points respectivement.

Norman Powell pour le futur

Les Raptors abordent la nouvelle saison en misant à nouveau sur Lowry et DeRozan. Une prolongation de contrat accordée à Norman Powell a par ailleurs apporté un peu de quiétude en vue des années à venir.

«"Norm" est un jeune joueur polyvalent et athlétique qui travaille extrêmement fort pour s’améliorer à chaque saison, a dit le président des Raptors, Masai Ujiri, au moment de dévoiler l’entente de quatre ans. Nous voyons "Norm" comme un morceau important de notre équipe dans le futur.»