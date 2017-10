Les anciens Alouettes se distinguent

Les anciens receveurs de passes des Alouettes de Montréal S.J. Green et Duron Carter, maintenant avec les Argonauts de Toronto et les Roughriders de la Saskatchewan respectivement, font partie du groupe de joueurs les plus méritants de la dernière semaine dans la Ligue canadienne de football (LCF).

Récipiendaire de la deuxième mention de la semaine, Green a pavé la voie à une victoire de 30-27 des Argonauts aux dépens des Eskimos d’Edmonton le week-end passé. Il a amassé 159 verges et obtenu un touché en 13 réceptions. Il a capté une passe de Ricky Ray dans la zone payante au quatrième quart, un jeu de 32 verges.

Carter, un autre ex-porte-couleurs des Moineaux, fait aussi partie du tableau d'honneur, à titre de troisième étoile, avec 231 verges en 11 attrapés. Le Floridien a réalisé un sommet personnel pour les gains aériens, vendredi, mais sa performance n’a pas suffi aux Roughriders, qui ont perdu 33-32 face au Rouge et Noir d’Ottawa.

Évoluant aussi au sein des unités spéciales, le demi défensif des Blue Bombers de Winnipeg Kevin Fogg a reçu la principale mention hebdomadaire grâce à une interception et à un retour de dégagement de 88 verges bon pour un touché. Celui ayant récolté 127 verges sur les courses d’après-botté a mené les siens vers un gain de 26-20 contre les Lions de la Colombie-Britannique, samedi.