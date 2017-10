LavoieDubé : avantage Mete... dans l’immédiat

La saison 2017-2018 de la LNH n’est vieille que de quelques matchs mais il est difficile, pour quiconque suit le Tricolore de près, de résister à l’envie de comparer les rendements des jeunes défenseurs Victor Mete et Mikhail Sergachev.

Le premier a fait le grand saut cette saison avec le Tricolore et impressionne jusqu’à maintenant. Le second, échangé par le CH au Lightning durant l’été, amorce un deuxième séjour dans la LNH après avoir disputé quelques rencontres avec les Canadiens il y a un an.

Renaud Lavoie et Dany Dubé ont comparé les deux jeunes hommes, mardi à l’émission #LavoieDubé.

Pour l’instant, c’est avantage Mete. Est-ce que Sergachev parviendra à devenir un défenseur d’impact? Dany en doute...

C’est à voir dans la vidéo ci-dessus!