La semaine de Bernier

« Cette semaine ça va être tout pour Pat. Les joueurs le savent et tout le monde est derrière ça. »

C’est ainsi que Mauro Biello résume la dernière semaine d’activité de l’Impact avant la fin de la saison 2017.

Tout le monde va en effet déployer des efforts titanesques afin que Patrice Bernier puisse prendre sa retraite en remportant une dernière victoire, dimanche, au Stade Saputo, face au Revolution de la Nouvelle-Angleterre.

« On a tous à cœur de bien travailler cette semaine pour Patrice, c’est le mot-clé cette semaine », a insisté Laurent Ciman.

« Il a fait une grande carrière, c’est un grand homme, que ce soit sur le terrain ou en dehors, a ajouté le Belge. On se doit d’être professionnels jusqu’au bout pour Patrice. »

Déception

Ciman, qui a souvent covoituré avec son capitaine dans les dernières années, reconnaît que tout le monde aurait aimé permettre à Bernier de goûter aux séries éliminatoires une dernière fois avant qu’il accroche ses crampons.

« C’est sûr qu’on est déçus et qu’on s’en veut un peu parce qu’il méritait mieux pour tout ce qu’il a fait.

« On est déçus aussi de nous-mêmes. Quand on voit le match qu’on a fait à Toronto, si on avait fait ça beaucoup plus tôt dans la saison, on n’en serait pas à parler du dernier match.

« On a failli à notre mission, maintenant on se doit de bien finir pour Patrice. »

Match émotif

Mauro Biello est lui aussi passé par la retraite, il y a huit ans, alors il sait ce que va vivre Bernier dans les prochains jours.

« Ça va être émotif, c’est sûr, soutient-il. Pendant une carrière, tu es programmé comme une machine dans une routine de chaque jour et tout à coup ça se termine, ce n’est pas facile.

« Mais Pat est un gars intelligent et il va être capable de s’adapter à ce qui s’en vient. »

Un gars d’ici

Biello a vanté la fierté qui a animé Bernier lors de ses deux passages avec l’Impact.

« C’est un gars d’ici qui a toujours mis le logo de cette équipe avant tout et ça se transmet tous les jours », a souligné Biello.

Dimanche, Biello entend laisser son capitaine décider du moment où il quittera la rencontre, parce qu’on espère le voir sortir quelques minutes avant la fin pour qu’il obtienne l’ovation qu’il mérite.

« C’est lui qui va me dire quand il est prêt [à sortir]. Avec tout le respect que j’ai pour lui, je lui laisse cette décision. »

Un leader qui sera difficile à remplacer

Patrice Bernier est un professionnel jusqu’au bout des ongles. Pas étonnant qu’il ait été choisi comme capitaine en 2014.

« Il a 38 ans et il n’a pas manqué un entraînement cette année, souligne Mauro Biello. C’est sûr que, des fois, il gère sa charge de travail, mais il est là chaque jour pour se préparer et c’est un exemple pour un capitaine. »

Laurent Ciman a parlé de son coéquipier et ami avec beaucoup de respect dans le ton.

« Il ne lâche jamais rien, il a un grand cœur et il trouve toujours les bons mots au bon moment pour nous remonter. Je crois qu’il va rester dans les parages et qu’on va le voir souvent ici. »

Un leader

Bernier n’est pas le gars le plus flamboyant, c’est plutôt un capitaine qui mène par l’exemple.

« Il a beaucoup de leadership, il montre l’exemple et est toujours à son affaire, a expliqué Anthony Jackson-Hamel. Il est toujours là pour tout le monde et il est toujours là pour rassembler les troupes quand on en a besoin.

« Pour tous les jeunes joueurs québécois, ç’a été un modèle, il a eu une grande carrière et a été un excellent capitaine. »

Jackson estime que la perte de Bernier va laisser un grand trou dans le vestiaire du Bleu-blanc-noir.

« Un capitaine comme ça, ça ne se remplace pas facilement. Ça va être une grosse pièce à remplacer. »

De la chance

Laurent Ciman a vite apprécié celui qui s’est assuré qu’il s’intègre bien dans son nouveau milieu à son arrivée, en 2015.

« Je suis arrivé et il m’a mis à l’aise dans l’équipe. J’ai appris à le connaître à travers mes années ici, c’est un super gars, que ce soit en dehors du foot ou dans le vestiaire. »

Le défenseur central a vite compris que Bernier était un passionné de son sport qui est conscient de la chance qu’il a eue de le pratiquer aussi longtemps.

« C’est quelqu’un qui aime le foot et qui joue pour sa passion et qui se rend compte de la chance qu’il a. Il nous a beaucoup donné sur le terrain et je pense qu’il va nous donner beaucoup aussi en dehors avec son expérience. »