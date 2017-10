La longue traversée du désert de Mancosu

Matteo Mancosu connaît une saison extrêmement difficile et Mauro Biello le sait. Il l’a de nouveau constaté dimanche quand l’Italien a joui de nombreuses chances de faire mal au Toronto FC sans jamais en profiter.

« Il a une saison difficile, a admis l’entraîneur-chef. Il a commencé lentement et sa blessure de six à sept semaines ne l’a pas aidé. Quand il est revenu, la pression de se remettre et d’aider l’équipe a été difficile à gérer. »

Biello avait des attentes pour l’attaquant, qui a surpris la saison dernière.

« Si tu regardes tous les attaquants numéro un, ils ont entre 12 et 15 buts, c’est normal que tu t’attendes à ça d’un attaquant numéro un.

« Il a bien terminé la saison l’année passée et c’est l’une des raisons pour lesquelles on a eu du succès. On voulait que ça se reproduise cette année. »

Au lieu de ça, Mancosu n’a amassé que 5 buts et 2 passes en 25 présences.

« Il [Mancosu] a eu des chances, j’ai essayé de lui permettre de retrouver la forme, mais ce n’était pas assez. »