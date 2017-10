Hymne national : rencontre au sommet

Des propriétaires d'équipes de la NFL et des représentants des joueurs se sont rencontrés mardi pour aborder la question de l'hymne américain, devenu un enjeu très politique aux États-Unis.

«Les propriétaires et les joueurs ont eu une réunion productive axée sur la question du travail conjoint pour promouvoir le changement social et se pencher sur les inégalités au sein de nos communautés», ont expliqué dans un communiqué commun la NFL et l'Association des joueurs de la NFL.

Ces discussions, qui ont duré quatre heures, sous l'égide du patron de la NFL Roger Goodell, n'ont toutefois débouché sur aucun accord, mais les deux parties ont convenu de «continuer à travailler ensemble».

Onze propriétaires d'équipes, dont Jerry Jones (Dallas), qui a menacé de licencier tout joueur ne respectant pas l'hymne américain, ont participé à cette réunion.

«Tous ceux qui font partie de la famille de la NFL ont le plus grand respect pour notre pays, notre drapeau, notre hymne et notre armée», ont-ils insisté.

Depuis 2016, à l'initiative de Colin Kaerpernick, alors quart des 49ers de San Francisco, des joueurs de la NFL protestent contre les inégalités sociales et les violences policières à l'égard des noirs aux États-Unis en posant un genou à terre ou en restant assis lorsque l'hymne américain retentit avant les matchs.

Le mouvement, qui a fait tâche d'huile, a repris de la vigueur ces dernières semaines, notamment après les critiques virulentes du président américain Donald Trump.

«Si les fans de la NFL refusent d'aller aux matchs jusqu'à ce que les joueurs arrêtent de manquer de respect à notre drapeau et notre pays, vous verrez rapidement un changement. Virez ou suspendez!», avait-il ainsi tweeté fin septembre, exhortant les propriétaires à «faire quelque chose».

Il avait alimenté la colère des joueurs protestataires en leur reprochant un manque de patriotisme et en les insultant.