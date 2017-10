Gala du 27 octobre à TVA Sports: un tremplin pour plusieurs boxeurs

Publié aujourd'hui à 09h23

Mis à jouraujourd'hui à 09h32

Il y a un proverbe bien connu qui dit qu’il ne faut pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué. Mais si la logique est respectée lors du programme du 27 octobre prochain au MTelus diffusé sur les ondes de TVA Sports, nos boxeurs québécois étant favoris, la suite devrait s’annoncer intéressante.

Junior Ulysse (14-0-0, 9 K.-O.) avec son grand talent naturel, devrait jouer avec l’Albertain Steve Claggett (25-4-1,17 K.-O.) comme un chat avec une souris, à l’image de ses deux dernières performances impressionnantes face à Ricky Sismondo et Zachary Ochoa. Il y a présentement l’Ontarien Steven Wilcox (17-2-1,5 Kos), détenteur de la quinzième position mondiale WBA qui pourrait permettre à Ulysse de compléter éventuellement son ménage au niveau national. Selon moi, Ulysse est de beaucoup supérieur à ce dernier. De plus, un affrontement Québec-Ontario allume les passions. Rappelons-nous Butler-Cook au mois de janvier.

Simon Kean, quant à lui, est à parfaire son apprentissage et le gaucher Randy Johnson a de bonnes chances d’en payer le prix. Le géant québécois revient gonflé à bloc d’Angleterre, où il a servi de partenaire d’entraînement au Britannique Hughie Fury (20-1-0,10 K.-O.), qui vient de perdre une décision majoritaire contre le champion du monde Joseph Parker (24-0-0,18 K.-O.), chez lui en Nouvelle-Zélande. Un jour pas si lointain, c’est Kean qui accueillera des gros canons de la division comme partenaires d’entraînement. On parle de plus en plus d’un éventuel affrontement entre le Québécois et le Colombien Oscar Rivas (21-0-0,16 K.-O.), champion nord-américain et dixième mondial WBC. Les deux se connaissent bien, ayant croisé les gants à de nombreuses occasions à l’entraînement. Et il ne faut pas oublier le fait que ce sont deux athlètes olympiques. Quel amateur de boxe n’aimerait pas voir un tel affrontement?

Steven Butler (19-1-1,16 K.-O.) voudrait bien rapidement chiper la position mondiale du boxeur québécois Francis Lafrenière (16-5-2, 9 K.-O.), mais une blessure à ce sixième mondial WBO retarde ses ambitions. Entre temps, il tentera de faire mieux que Custio Clayton (12-0-0, 9 K.-O.) qui avait remporté une décision unanime contre le même adversaire Silverio Ortiz (36-20-0,17 K.-O.), l’an passé.

Le 27 octobre prochain, pas le droit à l’erreur. Trop de belles opportunités s’en viennent.