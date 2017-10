Eugenie Bouchard s'incline au premier tour au Luxembourg

La Québécoise Eugenie Bouchard s'est inclinée au premier tour de l'Omnium du Luxembourg, mardi.

Bouchard, 80e joueuse mondiale, a plié l'échine en trois manches de 2-6, 6-2 et 6-3 face à la Suédoise Johanna Larsson, 79e au classement de la WTA.

«Genie» a bien tenté une remontée à la troisième manche, où elle tirait de l'arrière 5-1, mais en vain. Un faible pourcentage d’efficacité de 51 % sur ses premiers services n’a pas aidé la cause, surtout qu’elle a été victime de sept bris en 12 occasions. Néanmoins, elle a réalisé cinq bris en 15 opportunités.

Au cours de ce duel de 1 h 57 min, la joueuse de la Belle Province a claqué six as contre deux pour son opposante. Cependant, elle a commis quatre doubles fautes, tandis que la Scandinave en a totalisé la moitié. Larsson a dominé 90-76 au chapitre des points gagnés.

Auparavant, la Montréalaise avait vaincu 7-5 et 6-4 sa rivale du jour en ronde des 32 des Internationaux de France 2014.

Année misérable

Pour Bouchard, il s'agit d'une quatrième défaite consécutive au premier tour d'un tournoi de la WTA après celles encaissées aux Internationaux des États-Unis ainsi qu’aux épreuves de Pékin et Hong Kong. Sa plus récente victoire remonte au tournoi de New Haven, en août, lorsqu’elle avait battu l’Américaine Lauren Davis.

De plus, il faut remonter à sa présence à Madrid au printemps pour retracer un événement où elle a savouré au moins deux triomphes. En 2017, elle affiche un piètre dossier de 13-21 en simple.

Par ailleurs, Bouchard a connu un peu de succès en double lors des derniers mois. Elle a entre autres disputé une finale aux côtés de Sloane Stephens à Washington cet été, remportant aussi un match en compagnie de Karolina Pliskova à la Coupe Rogers de Toronto et un autre avec Shelby Rogers à Hong Kong il y a quelques jours.

Larsson mirrors the first set to force a decider at 6-2 @Iwtp_lux! pic.twitter.com/PgVfdYH72i — WTA (@WTA) October 17, 2017