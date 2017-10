Boucher et Beausoleil règlent leurs différends

Philippe Boucher et Serge Beausoleil ont réglé leurs comptes, mardi. Chacun des dirigeants tenaient à s’expliquer sur les événements survenus dans les deux matchs de la fin de semaine dernière entre les Remparts de Québec et l’Océanic de Rimouski.

Sans dévoiler le contenu de leur conversation téléphonique, Beausoleil souhaitait échanger son point de vue avec son homologue pour ne pas envenimer leur relation professionnelle.

Cette mise au point devrait permettre de tourner la page et d'enterrer la hache de guerre entre les deux équipes avant la reprise des hostilités prévue dans une semaine, au Centre Vidéotron.

«J’aime revenir (avec l’entraîneur adverse) sur un match émotif. Philippe veut gagner, je veux gagner. On travaillait ensemble (à Rimouski) et nous n’étions pas toujours d’accord. On se parlait pour trouver des solutions. C’est encore important de le faire, même s’il est dans l’opposition», estime le pilote de l’Océanic.

Des réactions aux guichets

Selon lui, les partisans des deux équipes sortent gagnants des démêlés de la fin de semaine. La réaction aux guichets du Colisée Financière Sun Life fut instantanée dans les heures suivant les duels contre les Remparts.

«J’étais en train de vider mon coffre d’auto hier et mon voisin m’a dit qu’il avait assisté à tout un match. Je lui mentionné qu’on avait écopé de beaucoup trop de pénalités, ce n’est pas grave, il a aimé son match. Je pense que lorsqu’on met notre cœur sur la glace, nous sommes fatigants. Il faut seulement mieux contrôler nos émotions», croit Serge Beausoleil.

Au tour de Baie-Comeau

Entretemps, l’Océanic poursuivra une autre rivalité mercredi soir à domicile. Différente de celle contre les Remparts, la rivalité entretenue avec le Drakkar de Baie-Comeau offre aussi du jeu relevé.

Les Bas-Laurentiens gardent notamment en mémoire le revers de 5-0 encaissé en levée de rideau de la saison, le 22 septembre dernier, sur la Côte-Nord.

«C’est une équipe intense et physique. Elle joue une game qui est similaire à celle de Québec, très sombre. C’est un autre match émotif qui s’en vient. Continuons à être physique, mais il faut diminuer drastiquement les pénalités. On va mettre plus de circulation devant Antoine Samuel, comme on l’a fait contre Baribeau (Dereck), dimanche. Il a connu sa moins bonne sortie de l’année», ajoute Beausoleil.

Dans le calepin

Sur le départ volontaire de Nicholas Blanchman, l’entraîneur-chef de l’Océanic explique qu’il ne pouvait lui offrir le temps de glace qu’exigeait l’attaquant de 19 ans. L’Américain a décidé de poursuivre sa carrière dans la USHL, aux États-Unis... Samuel Gaumond a été suspendu pour deux parties par la LHJMQ pour un assaut contre Austin Eastman des Remparts... Alexis Lafrenière et Christopher Innis participeront au Défi des moins de 17 ans présenté en novembre en Colombie-Britannique.