Vlad Jr. ne peut contenir sa joie

Le jeune espoir de 18 ans des Blue Jays de Toronto Vladimir Guerrero fils a démontré qu’outre ses habiletés sur le terrain, le fils de l’ancien joueur des Expos de Montréal du même nom a également des qualités de danseur.

Guerrero fils a démontré l’étendue de ses talents de danseur après avoir claqué un triple lors d’un match d’une ligue d’hiver en République dominicaine, avec les Leones del Escogido.

Guerrero fils est l’un des plus beaux espoirs du baseball majeur.

L’an dernier au niveau, il a conservé une moyenne au bâton de ,323 avec 13 circuits et 76 points produits.

Congratulations kiddo on you first hit on winter league, first of many.